Bientôt une étiquette environnementale sur les vêtements

La loi antigaspillage qui est entrée en vigueur mardi 11 février prévoit toute une série d'étiquetage environnemental, pour diverses catégories de produits. A commencer par une étiquette pour informer les consommateurs sur l'impact environnemental de leurs vêtements, qui devrait être généralisée dans les 18 mois qui viennent.

Chaque année, il se vend en France plus de deux milliards et demi d'articles textiles et de chaussures. En moyenne on achète 60 % de plus de vêtements qu'il y a quinze ans et on les conserve moitié moins longtemps. Résultat l'industrie textile est devenue une des plus polluantes, après des industries pétrolières mais avant le transport. Le principe de cette étiquette c'est donc de permettre aux consommateurs de choisir les vêtements qui ont moins d'impact sur l'environnement. Comme l'étiquette énergétique permet de choisir on électroménager en fonction de la consommation d'énergie.

Après les vêtements, l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) travaille aussi sur l'étiquetage environnemental pour les appareils électroniques, l'ameublement, l'alimentation et l'hôtellerie.

Des notes de A pour les meilleurs à E pour les moins bons

Les vêtements porteront une étiquette sur laquelle figurera une petite planète bleue et seront notés de A pour les meilleurs à E pour les moins bons. Plusieurs enseignes comme Decathlon et Okaidi testent en ce moment la formule. Cela dit, il existe aujourd'hui une application pour smartphone qui s'appelle Clear Fashion qui analyse les étiquettes de vêtements et qui prend en compte l'impact environnemental mais aussi la santé, les conditions de travail et la façon dont les animaux sont traités. Elle a été lancée en septembre 2019.

Une solution numérique, plus écologique que les étiquettes puisqu'elle permet d'éviter la multiplication des étiquettes et donc des déchets papier au moment où cette loi antigaspillage va aussi supprimer progressivement les tickets de caisses.