Bientôt une maison des saisonniers à Lourdes

Le bilan est inquiétant pour Lourdes. La deuxième ville hôtelière de France subit de plein fouet la crise sanitaire et ses répercussions sur l'économie locale. L'activité a chuté de 90%, et même si le sanctuaire a rouvert mi-mai, les pèlerins sont moins nombreux que d'habitude et la plupart des pèlerinages ont été annulés. Ceux de L'Assomption et du Rosaire ont bien eu lieu, avec une jauge réduite. Les 2.433 saisonniers qui travaillent dans la ville souffrent particulièrement de cette situation.

16% des saisonniers dans une situation de fragilité

La préfecture annonce que 384 saisonniers sont dans une situation de fragilité (16%), dont 5% dans une situation qui nécessite un traitement d'urgence.

Nous allons faire le maximum pour relancer l'activité et nous présenterons des propositions fortes dans le cadre du plan de relance pour Lourdes.

— Rodrigue Furcy, préfet

Lourdes devrait bientôt accueillir une maison des saisonniers pour accompagner ces derniers dans leur recherche d'emploi. La préfecture précise que Pôle Emploi et la Région mettront à la disposition des saisonniers l’ensemble des offres d’emploi non pourvues à Lourdes ou à proximité (146 emplois au total).

