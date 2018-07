Bientôt une troisiéme poubelle pour trier les déchets alimentaires dans 12 communes de l'ouest de l'Hérault

Par Stefane Pocher, France Bleu Hérault

Depuis six mois la commune de Pézenas dans l'Hérault teste la collecte et la valorisation des biodéchets. L'expérimentation considérée comme concluante sera étendue à douze communes début 2019. Des voix s'élèvent déjà à cause de l'odeur dégagée par les bacs.