C'est un endroit où l'on papote, où l'on passe un moment avec ses voisins, ou bien où l'on rencontre des travailleurs sociaux : la Papothèque a ouvert il y a un an à Reims, dans le quartier Trois Fontaines. Objectif, créer du lien et faire sortir les habitants de chez eux.

Reims

Elisabeth, Aurore, ou encore Françoise sont assises autour de la table du salon. Elles tricotent et bien sûr papotent... "On parle beaucoup de l'histoire du quartier, de ces tours, de comment ça s'est construit", constate Géraldine, l'une des animatrices de la Papothèque. Elle, est née dans ce quartier des tours Walbaum : "La difficulté c'est que c'est un quartier très enclavé, pas du tout ouvert sur le centre-ville de Reims et du coup _c'est compliqué pour les habitants de s'ouvrir et de sortir_".

C'est donc là l'un des objectifs de la Papothèque : rompre l'isolement des habitants et recréer du lien. Elle se trouve dans un appartement T2 au rez-de-chaussée du 3 rue Walbaum à Reims. "Un appartement que l'on a refait à neuf et qui était inoccupé depuis un moment", précise Alban Strozykowski, adjoint responsable développement social chez Reims Habitat, le bailleur social à l'origine de la Papothèque. Un appartement meublé, qui se veut accueillant et chaleureux.

La Papothèque a été créée par Reims Habitat dans un appartement inoccupé d'une des tours Walbaum © Radio France - Aurélie Jacquand

"Je vis seule donc ça me change les idées", dit Françoise

Tout le monde peut franchir les portes de la Papothèque : "Ca s'adresse aux personnes qui ont des difficultés et qui ont besoin d'aide, mais pas seulement, on peut passer même 5 minutes en rentrant des courses ou en attendant d'aller chercher les enfants à l'école", explique Alban Strozykowski. Suivant les horaires, on peut trouver là un atelier tricot ou déco, mais aussi une aide informatique pour faire ses démarches administratives, ou bien encore des travailleurs sociaux ou des animateurs de la Maison de quartier.

Elisabeth et Françoise, elles, viennent simplement se distraire : "Ca permet de discuter, de faire autre chose et puis on rit". Elles regrettent simplement qu'il y ait toujours un peu les mêmes personnes qui viennent. Un constat que fait aussi Géraldine : "Mais c'est en train de changer, il y a de plus en plus de personnes qui poussent la porte. Pas plus tard qu'hier deux dames sont venues à la galette des rois de la Maison de quartier, c'était leur première fois alors qu'elle habitent le quartier depuis 25 ans!". En un an d'existence, on estime que 10% des habitants du quartier se sont rendus au moins une fois à la Papothèque de la rue Walbaum.

C'est au pied de cette tour, rue Walbaum, que se trouve la papothèque © Radio France - Aurélie Jacquand

Lors de l'inauguration de la Papothèque, ce jeudi 11 janvier, la Présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, s'est elle-même laissée porter par l'atelier tricot...