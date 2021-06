Bienvenue chez Weem, la cabine connectée de Petit Quevilly

Weem est une cabine acoustique connectée, développée et fabriquée à Petit-Quevilly, dans la métropole rouennaise. Le but est d'accompagner les usagers dans leurs démarches administratives sur Internet, en toute confidentialité. Démonstration au centre social Saint-Julien.

"Vous voyez, on ne peut pas la rater!", s'exclame Emmanuel Ratel, directeur général de Weem. Et en effet, avec ses 2,50m de large, ses 2m de haut et sa ligne moderne, la cabine Weem trône dans l'entrée du centre social Saint-Julien, à Petit-Quevilly. "Un des premiers retours, c'est la beauté de l'objet", poursuit le co-fondateur de Weem, "et l'intérêt majeur de cette cabine, c'est qu'elle garantit la confidentialité."

Une fois le code composé à l'entrée de la porte, nous voici dans la cabine, avec des banquettes confortables autour de la table et tout l'équipement numérique nécessaire : écran tactile, scanner, imprimante et caméra de visio-conférence. L'acoustique a aussi été étudiée pour rendre l'endroit rassurant : "Dès qu'on se retrouve ici, la tonalité de la voix est adoucie. Du coup, on crée les conditions d'une bonne relation", explique Emmanuel Ratel.

La mairie de Petit-Quevilly met en effet à disposition des usagers un médiateur numérique, pour les accompagner dans leurs démarches administratives sur Internet. L'Etat veut digitaliser l'ensemble de ses services d'ici 2022. Or, d'après une étude récente de l'Insee, 20% de la population est en situation de précarité numérique. Par manque d'équipement mais aussi de compétences. Et il ne s'agit pas toujours de qui on croit, selon Emmanuel Ratel : "Tout de suite, on pense à Papi et Mamie mais non! Les jeunes sont les stars des réseaux sociaux mais demandez leur de renouveler leur passeport... On doit aller à trois endroits différents."

Weem ne conserve aucune données d'usagers. La cabine connectée sait en revanche quels services de l'Etat ont été utilisés. Et c'est là qu'elle peut prendre tout son sens. "Ce qui nous a nous-mêmes surpris, c'est ce numéro d'aide aux victimes, le 116 006. Il y a un an et demi, quand on a lancé les premières cabines, il y avait plus de 40% d'usages sur ce service", révèle Emmanuel Ratel.

Une entreprise normande d'un bout à l'autre de la chaîne

Âgée de 23 ans, Justine est étudiante et vit à Petit-Quevilly. Elle a utilisé la cabine Weem pour le scanner et l'imprimante mis à disposition mais aussi pour passer un entretien de stage. "La connexion n'est pas toujours évidente là où j'habite", explique la jeune femme, "ici on peut se connecter directement et pouvoir réaliser l'entretien correctement sans être dérangé ou gêné par le bruit." Le côté confidentiel de Weem a également plu à l'étudiante : "On se sent en sécurité dans le sens où nos données ne sont pas gardées. C'est important, on n'a pas forcément envie que tout le monde sache qu'on est venu ici."

La mairie de Petit-Quevilly est séduite aussi. Deux autres cabines seront bientôt installées à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à l’espace Verlaine. La société, qui fête ses 4 ans ce 15 juin, est installée dans la zone industrielle des Pâtis. Les cabines connectées sont fabriquées sur place et les sous-traitants se trouvent à moins d'une heure de route, pour minimiser l'empreinte carbone.

La Weem peut aussi être transformée en cabine de téléconsultation

A sa conception, Weem était destiné à promouvoir le « micro-working » - un espace de travail que l’on trouve sur son chemin - et c'est toujours un de ses usages. Les premières cabines arrivent à la rentrée dans les gares. On en rencontre aussi dans les grandes écoles - comme Neoma Business School à Mont-Saint-Aignan - et les centres commerciaux. Bientôt, une cinquantaine de Weem seront déployées partout en France et même en Suisse. Emmanuel Ratel espère doubler ce chiffre d'ici la fin de l'année.

La Weem peut aussi se transformer en cabine de téléconsultation, avec thermomètre et stéthoscope intégrés. La société quevillaise a noué pour ce faire un partenariat avec le portail Normand’e-santé. La start up, née dans les locaux de Seine Innopolis, n'a pas fini de faire parler d'elle. Elle sera d'ailleurs présente au salon Viva Technology, qui démarre ce mercredi à Paris.