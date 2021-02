Bière, jus, sirops : dans la Loire Souchon Boissons déstocke pour ne pas jeter de produits périmés

Conséquence de la fermeture des restaurants, bars et discothèques depuis six mois, le distributeur-grossiste de la Loire Souchon Boissons organise un immense déstockage de ses produits. L'entreprise bientôt centenaire mise sur les particuliers pour garder le moral pendant la crise sanitaire.

10.000 fûts de bières, des centaines de litres de sodas, jus, vins et des montagnes de gâteaux : ce sont les produits à la date bientôt périmée que le grossiste Souchons Boissons, dans la Loire, compte bien déstocker pour les particuliers. C'est la quatrième opération de ce genre depuis le premier confinement et en presque cent ans d'existence, révélatrice des difficultés auxquelles doit faire face l'entreprise avec la perte de tout ses principaux clients, fermés pendant la crise sanitaire.

90% d'activité en moins en un an

Depuis un an, l'activité du distributeur-grossiste Souchon Boissons n'est plus que l'ombre d'elle-même : à peine 10% de ce qu'elle était habituellement, avant la crise Covid. La faute à la fermeture des discothèques, bars, restaurants, à l'annulation des événements festifs ... "Heureusement qu'on du chômage partiel. Ça concerne 90 % de nos équipes, depuis le début du confinement", explique Rémi Souchon, qui dirige la société avec ses frères et son père.

Dans les entrepôts, les camions sont quasiment tous à l'arrêt. Les allées ne vrombissent guère plus du bruit des transpalettes et les parkings ont l'air bien vides. "C'était vivant avant, regrette Rémi Souchon. Pour vous faire une idée : en saison hivernale, qui est loin d'être notre grosse période, c'est 90 camions par semaine qui roulent. Aujourd'hui, c'est neuf camions, même pas pleins."

Les camions de Souchon Boissons sont quasiment tous à l'arrêt. © Radio France - Céline Autin

Dans ces conditions, impossible d'avoir une gestion des stocks raisonnée : "10.000 fûts de bière, en temps normal, je vous dirais que c'est très peu de stock. Mais a contrario, quand on ne vend rien, c'est beaucoup trop ! Sauf que c'était impossible à prévoir." Et en se promenant dans les allées de l'entrepôt, Rémi Souchon ne peut s'empêcher de jeter un œil inquiet aux DDM (date de durabilité minimale) des boissons : "là, par exemple, 21 mai 2021, si on n'ouvre pas bientôt, il va falloir prendre une décision : déstocker ou donner."

Eviter le gâchis avec un grand déstockage

C'est la double option qu'a choisie Souchon Boissons pour éviter de tout jeter. D'abord, des dons aux EHPAD et hôpitaux de la Loire : "ceux de Saint-Étienne, Firminy, Montbrison et Saint-Chamond, indique Rémi Souchon. On leur donne de l'eau plate, gazeuse, quelques jus."

Deuxième choix : un déstockage géant à destination des particuliers pour les produits dont la DDM approche ou est légèrement dépassée, annoncée sur les réseaux sociaux le vendredi 19 février à 19h00. "Et à 19h15, on avait notre première commande, pointe Rémi Souchon. Parmi ces clients, certains nous connaissent, mais d'autres non, et viennent attirés par les offres et l'envie de donner un coup de main à une entreprise stéphanoise du coin."

Plus d'une soixantaine de commandes pour les particuliers réalisée les deux premiers jours du déstockage de Souchon Boissons. © Radio France - Céline Autin

Rémi Souchon l'assure : il n'y a pas de risque à consommer des boissons dont la DDM est un peu dépassée. "Même le goût n'est pas tellement modifié", argumente-t-il. L'opération va se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks concernés. Les deux premiers jours ont vu déjà plus de 60 commandes réalisées.

Bientôt le centenaire pour Souchon Boissons et des projets en cours

Créée en 1922 à Firminy, Souchon Boissons a rarement été mise autant en difficulté qu'en 2020. Mais pour Rémi Souchon, "le but est de garder le moral et de sortir par le haut de cette crise". Avec ses frères, il entend bien mettre à profit la période pour développer de nouvelles idées, comme la création d'une application de vente aux particuliers.

Disponible d'ici le printemps, cette application s'appellera "mes boissons à la maison, décrit Rémi Souchon. On donnera accès à une large gamme de nos produits sur le principe du click'n'collect. Le client commandera, règlera, et viendra chercher sous 24h sa commande."

En attendant cette application, pour commander des produits déstockés, vous pouvez envoyer un mail à commande@souchon1922.fr ou bien téléphoner pendant les horaires d’ouverture de 9h à 18h au 04 77 35 00 20. Les commandes doivent ensuite être récupérées à la cave de Souchon Boissons (Z.I Montrambert Pigeot à La Ricamarie) du lundi au vendredi de 10h-12h30 et 13h30-18h.