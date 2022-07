Bières, vins et même pastis, à Montpellier se tient le premier salon français des boissons sans alcool

C'est une première en France ! À Montpellier, ces samedi et dimanche, se tient le premier salon dédiés seulement aux boissons sans alcool. Un petit chapiteau a été monté sur le parking du marché du Lez pour vous faire découvrir de nouvelles saveurs et faire tomber les aprioris sur le sans alcool.

"Dans le Sud-Ouest, on a plutôt l'habitude des festivals avec alcool, on va pas se mentir", ironise Tony, Basque venu en week-end avec sa compagne Samantha. Mais le couple, habitué des boissons enivrantes, a tout de même passé le cap et été séduit par ce premier salon français des boissons sans alcool, ces samedi et dimanche, au marché du Lez à Montpellier. À consommer sans modération !

"J'ai été très agréablement surpris parce que l'on a des boissons avec des goûts très prononcés, que ce soit les plantes ou les légumes. C'est super", raconte Tony, un carton d'infusions glacées sous le bras. Le couple a tellement été séduit qu'ils ont presque acheté à chaque stand. "On arrête pas de tester, on a goûté partout, fait quatre allers-retours à la voiture", sourit Samantha. "On a même l'impression de sortir d'un bar et d'être un peu flottant on va dire. C'est très étonnant", poursuit-elle. "Le gingembre, ça attaque je crois", dit-elle encore en rigolant.

Samantha et Tony, couple de touristes basques, ont fait le plein de boissons sans alcool. © Radio France - Bastien Thomas

Faire tomber les aprioris sur le sans alcool, c'est l'objectif de Geoffrey Garcia, caviste à Montpellier et aussi organisateur de ce Soft Festival. "À l'étranger, il y beaucoup de chose qui se fait sur le sans alcool. En France, on est toujours un peu en retard et c'est pour ça que l'on sort le bâton de pèlerin pour évangéliser et faire découvrir ça au gens parce qu'au quotidien, on boit plein de produits sans alcool. On ne boit pas d'alcool toute la journée", explique Geoffrey Garcia.

Peu d'alternatives si l'on ne boit pas d'alcool

Plusieurs dizaines d'exposants et de marques de spiritueux mondialement connues ont accepté de présenter leurs produits sans alcool. C'est le cas par exemple d'Henri Volpilière. Ce Montpelliérain parti à Paris s'est lancé dans l'aventure après une expérience il y a un an et demi. "On a fait, avec une ami, le défi de ne pas boire d'alcool en janvier 2021. On s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas ou peu d'alternatives. Elles étaient soit infantilisantes, type jus de fruit, ou trop sucrées", explique le jeune homme.

Grâce à ce salon, une dizaine de marques et producteurs ont pu se faire connaître du grand public et des distributeurs. © Radio France - Bastien Thomas

"Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en terme de saveurs, notamment sur les apéritifs. Et c'est comme ça que la marque Jardins est née. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule gamme, une boisson, à diluer à l'eau pétillante ou au tonic, à base d'oranges amères et de romarin", précise-t-il, fier de présenter ses bouteilles sorties d'usine il y a seulement deux mois.

Grâce à ce salon montpelliérain, ces producteurs, qui travaillent pour beaucoup avec les restaurateurs, les cafés et les hôtels, peuvent se faire connaitre des distributeurs et du grand public. Geoffrey Garcia, content de voir que la première édition séduit les visiteurs, n'exclut pas de continuer l'aventure dans les années à venir.

La liste de tous les exposants présents au Soft Festival est à retrouver ici.