Biesheim : "C'est un tsunami !", les salariés de Mars-Wrigley dépités, après la suppression de 280 postes

A Biesheim (Haut-Rhin), 280 postes sur 350 chez Mars-Wrigley seront supprimés d'ici septembre 2022. L'annonce a été faite ce lundi 13 septembre par la direction. Au lendemain de cette très mauvaise nouvelle, les salariés et le syndicat CFDT sont sous le choc. "C'est un tsunami", commente Bruno Cagni, le responsable du personnel (CFDT).

Inquiétude des salariés pour leur avenir

A la sortie de l'usine, beaucoup de salariés se disent inquiets et amers. C'est le cas de Christophe, 47 ans et 27 années d'ancienneté. " Je le vis pas très bien. C'est mon deuxième plan social. Je suis tout seul et j'ai encore la maison à payer, ça me fout les boules de rechercher du travail ailleurs. La direction n'a pas tout fait pour garder le site et le sauver. Elle l'a laissé couler", commente le quadragénaire.

Les salariés de Mars-Wrigley sont sous le choc © Radio France - Guillaume Chhum

Pour la direction, le chewing-gum en tablette n'a plus la côte. Elle évoque une baisse de 37% des ventes de produits au format tablette en Europe entre 2016 et 2019 puis une très forte chute suite à la crise sanitaire. L'usine ne tournerait selon la direction plus qu'à 28% de ses capacités.

Le site souhaite désormais concentrer sur son activité de production de gomme. De la gomme qui fournit les usines européennes, russes et africaines de Mars. Soixante-neuf postes seraient conservés.

Essayer de négocier le meilleur plan social possible pour la CFDT

La moyenne d'âge dans l'usine est de 49 ans. Il y a 15 couples et beaucoup de salariés ont entre 20 à 30 ans de carrière. Ils sont très peu qualifiés et très inquiets pour leur avenir.

La CFDT seul syndicat sur le site, réclame un Plan de Sauvegarde de l'Emploi exemplaire. "Il faut qu'il soit largement au dessus des anciens PSE. Il faut un geste encore plus important si on ne veut pas retrouver des collègues dans 10 ans au RSA ou en train de mendier. Il faut que les moyens soient mis en oeuvre. Quand on a 50 ans on ne peut pas se permettre de ne plus travailler. Il faut un retour à l'emploi, c'est une obligation," martèle Bruno Cagni, le responsable de la CFDT sur le site.

Les négociations vont s'engager dans les semaines qui viennent entre la direction et le syndicat, à propos du PSE.