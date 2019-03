Biganos : à la pêche aux emplois maritimes

Les antennes de Pôle Emploi sur le Bassin d'Arcachon organisent ce mardi matin à Biganos les rencontres de l'emploi maritime. Des professionnels du secteur et de la formation vont tenter d'inciter les demandeurs d'emplois à postuler dans cette filière "mal aimée" mais très porteuse.

Biganos, France

Le rendez-vous est donné ce mardi 12 mars de 9h à 13h à la salle des fêtes de Biganos. Des professionnels de la filière maritime ont répondu à l'invitation de Pôle Emploi pour venir parler de leurs métiers : ostréiculture, pêche, mais également construction navale et loisirs nautiques ... Ces métiers de la mer offrent une large palette de débouchés et pourtant les professionnels du Bassin d'Arcachon ont du mal à recruter.

La filière maritime représente 500.000 emplois en France, un million d'ici 2030 selon les estimations. Sur le Bassin d'Arcachon et le littoral girondin ce sont des centaines d'entreprises et autant de patrons à la recherche de salariés. Géraldine Dupin, directrice du Pôle Emploi de La Teste-de-Buch les a invité à venir parler de leurs métiers. Objectif : faire sortir de l'ombre cette filière maritime et mettre en avant les formations locales disponibles (Bassin Formation, lycée de la mer).

Ce sont des métiers qui ne font pas rêver. Se lever tôt, travailler dans le froid, parfois à temps partiel et pourtant ce sont des métiers passions qui sont porteurs

- Géraldine Dupin, Pôle Emploi

Les emplois maritimes se déclinent également autour du secteur du tourisme et des loisirs avec une pléiade d'activités sur le littoral girondin : jet-ski, voile, surf, aujourd'hui les clubs manquent de personnel diplômés.