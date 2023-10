L'abattoir Socopa Viandes à Celles-sur-Belle va fermer définitivement

C'est une très mauvaise nouvelle pour l'emploi dans le Mellois. Bigard a annoncé ce mercredi 4 octobre lors d'un comité de groupe et un CSE-CE extraordinaire son choix de fermer définitivement le site Socopa de Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres. L'abattoir de porcs ne rouvrira pas. Le site est fermé depuis l'incendie survenu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2023 . Un homme âgé de 53 ans chargé de l'entretien avait trouvé la mort.

"La filière porc va très mal"

"Dans le cadre d'une réorganisation, le site de Celles-sur-Belle devait arrêter son activité fin 2024. Une décision accélérée par l'incendie mais la décision de fermer était déjà prise", précise Dominique Douin, coordinateur Force ouvrière au sein du groupe Bigard. A la suite de l'incendie, il aurait fallu entre douze et dix-huit mois de travaux pour reprendre l'activité. "La filière porc va très mal. On savait qu'à un moment donné il y aurait des réajustements. Mais là ça a été un peu vite. On va tous faire pour accompagner les salariés le mieux possible", poursuit le responsable syndical. Le site de Celles-sur-Belle emploie environ 210 salariés. La Socopa est le plus gros employeur privé du Mellois. Il y a aussi de nombreux emplois indirects.

"Il ne peut pas y avoir ni licenciements, ni friche industrielle, ni absence d’activités d’avenir pour ce site"

Cette fermeture intervient quelques mois après l'arrêt de l'activité de la base Intermarché d'Alloinay . La députée des Deux-Sèvres Delphine Batho a réagi dans un communiqué ce jeudi soir, déplorant "une nouvelle catastrophe économique et sociale pour le Mellois. Quel que soit le contexte économique pour la filière porcine, le groupe Bigard, au chiffre d'affaires de plus de 5 milliards, dirigé par l'une des plus grandes fortunes de France, a une responsabilité éminente vis-à-vis des salariés, des sous-traitants, des emplois indirects et du territoire. Il ne peut pas y avoir ni licenciements, ni friche industrielle, ni absence d’activités d’avenir pour ce site", insiste l'élue qui en appelle à la Région et à l'Etat.