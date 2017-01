Les Pyrénées-Atlantiques ont attiré les jeunes agriculteurs en 2016

Le panorama de l'installation dans les exploitations agricoles des Pyrénées Atlantiques était ce mardi au cœur d'une réunion du comité d'orientation de la chambre d'agriculture à Saint-Palais. Le nombre des installations repart à la hausse dans le département, surtout au Pays Basque.

119 projets d'installations ont été enregistrés dans les Pyrénées Atlantiques en 2016. Un retour à la normale après une baisse constatée en 2015. Cette année là, 96 dossiers avaient été examinés par le comité d'orientation de la chambre d'agriculture.

A Saint Palais, le panorama dressé par le comité départemental d'orientation transmission installation révèle que 82% des dossiers de 2016 sont des transmissions d'exploitation dans le cadre familial. Les installations hors cadre familial ne concernaient l'an dernier que 21 dossiers.

Le Pays Basque plus dynamique que le Béarn en matière d'installation

Sur les 116 dossiers étudiés l'an dernier, 61% concernent des installations au Pays Basque et 39% dans la partie Béarnaise. Sur l'ensemble de ces installations 86% contiennent un atelier élevage. 69% des projets sont situés en montagne et en zone défavorisée. 32% des dossiers sont portés par des femmes.

Sur les 116 dossiers 45 concernent la filière ovine. Viennent ensuite les élevages de volaille et de palmipède (18 dossiers). 17% des dossiers concernent des installations en agriculture biologique (1 en Béarn et 19 au pays Basque). Le comité d'orientation précise par ailleurs que plus de 260 candidats ont été reçus l'an dernier par les services installation transmission de la chambre d'agriculture. A noter enfin que l'investissement moyen par dossier est de 206 000 euros soit, plus de 24 millions d'euros qui seront injectés dans l'économie locale d'ici 4 ans.

La transmission des exploitations passe par la chambre d'agriculture

L'an dernier, 31 exploitations ont été enregistrés dans le Répertoire Départ Installation de la chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques soit, 50% de plus qu'en 2015.