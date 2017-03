Bilan 2016 moyen pour le tourisme breton

Après une année 2015 record pour le tourisme breton, la fréquentation était en baisse l'an dernier dans la région. La faute au calendrier scolaire, à la météo, aux attentats et aux manifestations en Bretagne, selon le Comité Régional du Tourisme.

Jessica Viscart du pôle "observation et prospective" du Comité régional du tourisme de Bretagne était l'invitée de France Bleu Armorique ce mercredi.

Baisse dans les 4 départements

Avec 96 millions 641.000 de nuitées en 2016, la fréquentation touristique bretonne était en baisse de 2,7% par rapport à 2015. Le constat est le même dans les quatre départements bretons : -2,2% en Ille-et-Vilaine, -2,7% dans le Morbihan, -3,1% dans les Côtes d'Armor et -2,7% dans le Finistère.

Plus de 96 millions de nuités tout de même en Bretagne - CRT Bretagne

Été stable, printemps maussade

La fréquentation touristique a particulièrement chuté au printemps (-12%), alors qu'elle est restée stable durant l'été. Ce sont surtout les campings qui pâtissent le plus de la baisse (-5,1%), alors que les hôtels ont connu une petite embellie (+2%).

Si le nombre global de touristes était en baisse en 2016, ce fut encore plus vrais pour les étrangers : -10% pour les anglais, -6% pour les néerlandais, -5% pour les allemands, seuls les belges (+3%) et les suisses, dans une moindre mesure, ont été plus nombreux.

Moins d'anglais, d'allemands et de néerlandais, mais plus de belges - CRT Bretagne

La Bretagne région favorite des français

Malgré tout, la Bretagne reste la région favorite des touristes français qui mettent en avant l'accueil de la population, le sentiment de sécurité, puis l'hébergement, la beauté des paysages et le patrimoine. Parmi les points importants que le tourisme breton doit améliorer selon le Comité Régional du Tourisme, l'accessibilité et le prix des transports publics.