Bilan 2018 pour Orano dans le Cotentin : 1000 tonnes de déchets nucléaires traités et 900 recrutements

La Hague, La Bloutière, France

Les voeux du directeur du site d'Orano-La Hague ont été l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée.

Sur le plan de l'activité, le site a retraité 1009 tonnes de combustibles nucléaire usés contre 983 tonnes l'année précédente, en 2017. Une année 2018 également marquée par un fort recrutement dans le Cotentin avec 900 embauches, notamment lors d'un forum en avril où 350 CDI étaient à pourvoir. Pour cette année Pascal Aubret le directeur du site Orano La Hague table sur 600 embauches dans le Cotentin, dans tous les domaines. "On est dans des périodes de construction, avec 7 grues en fonctionnement. On a passé le premier niveau de notre nouvelle capacité de produit de fission qui sont des équipements très importants dans notre procédé. Et puis en 2019 on va mettre en place les 6 nouveaux évaporateurs qui viendront de Orano Témis à Valognes pour remplacer les anciens."

Orano a porté plainte après l'intrusion de deux drones de Greenpeace.

Pascal Aubret a également insisté sur la sûreté du site de la Hague alors que deux drones de Greenpeace ont survolé le site vendredi. Une façon pour l'ONG de dénoncer la vulnérabilité des piscines de stockage des combustibles usés, protégés par au-dessus par un toit métallique.

Orano va porter plainte. Pour Pascal Aubret, ce n'est pas le toit, situé 20 mètres au dessus des piscines qui compte : "il n'y a pas de sujet de sûreté. Ce qui compte c'est de ne pas vider les piscines, qui sont entourées par plusieurs mètres de béton autour." .Orano dément aussi toute saturation dans les piscines de stockages. Le service communication de la multinationale explique qu'il y a actuellement 10 000 tonnes de combustibles usés entreposés dans les piscines pour une autorisation de 14 000 tonnes, soit un taux d'occupation de 70%.