Bilan 2022 : la Drôme résiste à la crise, mais pour combien de temps ?

En 2019, le nombre de liquidations judiciaires prononcées par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère était de 208. Pendant l'année 2022, il a été de 217. La statistique, révélée ce lundi 16 janvier, démontre une certaine stabilité dans l'économie drômoise, malgré l'inflation et l'impact du Covid-19. Au total, il y a eu moins de procédures de redressement judiciaire (108 en 2019, 69 en 2022).

"Le choc a été bien absorbé pendant le Covid et à sa sortie par les aides de l'État", détaille Romain Adam, président du tribunal de commerce. En revanche, le prix croissant de l'énergie l'inquiète. "On est déjà sollicité par des entreprises qui font le maximum pour réduire la facture, mais risquent de ne pas s'en sortir, je pense notamment aux entreprises de production. Ça pourrait donner une vague de procédures dans un semestre ou deux."

Néanmoins, le président du tribunal souligne le dynamisme toujours présent de l'économie drômoise, avec quasiment 5000 immatriculations en 2022 pour seulement 2000 radiations. "C'est très encourageant, malgré la crise, certaines personnes n'hésitent pas à constituer des entreprises, même avec les incertitudes du moment".

Pour lui, la légère hausse des liquidations judiciaires par rapport à 2019 est à relativiser : "la plupart sont des liquidations simplifiées, qui n'ont pas vocation à durer. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, on fait une liquidation simplifiée". En 2022, si on excepte ces liquidations simplifiées, il y a eu dans la Drôme 5 redressements judiciaires et 16 liquidations judiciaires concernant des entreprises de plus de 5 salariés : 583 salariés en ont subi les conséquences.