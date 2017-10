Bilan d'étape positif pour le projet breton "Territoire zéro chômeur"

Avec 50 chômeurs de longue durée déjà embauchés, et 35 de plus qui le seront d'ici un an, le bilan du projet breton "Territoire zéro chômeur" est positif, après 10 mois d'expérience.

Transformer le coût d'un chômeur de longue durée en subvention et developper des activités inexistantes pour compléter le salaire, voilà le montage qui a permis d'embaucher 50 personnes depuis janvier à Pipriac et Saint-Ganton. Ils seront 85 à la mi 2018.

Bilan après 9 mois d'expérience.

Denis Prost, responsable de l'expérimentation à Pipriac et Saint-Ganton Copier

Pas de concurrence avec les entreprises

Lancée en janvier après 2 ans et demie de préparation, l'entreprise TEZEA, créée pour l'expérimentation, propose une foule d'activités :

Nettoyage intérieur de voiture pour les garages

Épicerie ambulante dans la campagne

Collecte d'invendus alimentaires auprès de la grande distribution

Sécurité aux abords des écoles

Petite maintenance en établissement scolaire

Etc.

Toutes ces activités ne viennent pas en concurrence avec des entreprises existantes, parce qu'elles ne sont pas rentables.

Si on veut faire reculer le chômage, il faut aller chercher le travail qui n'est fait par personne

Entreprises, élus, population, "tout le monde s'y retrouve", selon Denis Prost. Surtout les chômeurs, qui retrouvent confiance et découvrent qu'ils sont capables de faire "plein de choses".

Pipriac / Saint-Ganton (35) l'un des 10 territoires sélectionnés © Radio France - ATD Quart Monde

Premier bilan très positif

Cette expérimentation nationale, lancée sur dix territoires dont Pipriac et Saint-Ganton pour la Bretagne, va être évaluée dans 2-3 ans. Si le bilan est jugé positif, une deuxième loi permettra de la prolonger, voire d'étendre l'expérimentation à d'autres territoires. Mais pour l'heure, selon Denis Prost, avec 10 mois de recul, les retours sont très positifs.