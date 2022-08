Bilan de l'été : un touriste sur quatre était étranger en Drôme et en Ardèche

Si les chiffres précis ne sont pas encore connu, les professionnels du tourisme dressent déjà un très bon bilan de cette saison estivale qui s'achève. Les chiffres du mois d'août restent donc à affiner, mais les agences de développement du tourisme de Drôme et d'Ardèche annonçaient d'ores et déjà une hausse respectivement de 15% et de 14% de la fréquentation au mois de juillet par rapport à l'an passé.

Des chiffres records en Ardèche

"On enregistrait le 6 août dernier 150 000 nuitées dans le département" rapporte Richard Buffat, le directeur de l'Agence de développement du tourisme en Ardèche, qui préfère parler d'un chiffre "historique" plutôt que record. Sur le papier, le nombre de touristes représente l'équivalent de la moitié des habitants de l'Ardèche cette nuit-là, répartis dans les gîtes, campings, hôtels et résidences secondaires.

Il s'agit bien d'un record battu en revanche au mois d'août pour la Grotte Chauvet 2 : le 11 août, 4 177 visiteurs ont été enregistrés, presque 600 de plus que la moyenne habituelle. La Grotte Chauvet 2 a vu sa fréquentation bondir d'environ 10% cet été. Le site a bénéficié des effets des températures caniculaires. Tous n'en ont pas profité, comme le Palais du Facteur Cheval dont le nombre de visiteurs reste stable. Celui de la Ferme aux crocodiles est même en baisse : 110 000 personnes ont passé les portes du parc en juillet et en août, 40 000 de moins qu'un été habituel.

Le retour des étrangers

Le président d'Auvergne Rhône Alpes Tourisme Fabrice Pannekoucke fait le point ce lundi sur France France Bleu Drome Ardèche, "c'est un très bon été, + 13% par rapport à 2021 à l'échelle de la région, avec un mois de juillet exceptionnellement bon."

Cet été marque le retour de la clientèle étrangère. "Elle représente 20% dans la région Auvergne Rhône Alpes, et même 26% en Drôme et en Ardèche" précise Fabrice Panneckouke. Les premières places dans nos départements sont occupées par les clientèles belges et néerlandaises, ainsi qu'allemandes et suisses. Fabrice Panneckouke ajoute : "je crois que nous avons su faire une promotion efficace. La destination France est attractive, et lorsqu'on en a été privé ou empêché comme ça a été le cas ces dernières années, c'est naturellement vers la France qu'on se tourne. Et donc nos départements."