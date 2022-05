Le bilan nuancé de la 81e édition de la Foire Expo de Limoges

Exposants et organisateurs se l'accordent à dire, cette 81e édition de la Foire Expo de Limoges n'a pas été plébiscitée par le public. Une fréquentation en baisse qui interroge sur la forme que pourrait prendre l'édition de l'année prochaine.

On compte une baisse de 20 à 30% de la fréquentation par rapport à 2019.

Les allées du hall du parc des expositions sont restées bien vides pendant ces 9 jours de Foire à Limoges. Après deux ans d'annulation en raison de la crise sanitaire, les organisateurs pensaient que la Foire Expo serait plébiscitée. Mais selon Vanessa Holst, responsable de la Foire, les visiteurs ont changé leur manière de vivre cet événement : "Les visiteurs ont été beaucoup plus nombreux en soirée, pour les concerts et pour les ateliers cuisine et bien-être, qui sont une nouveauté". Selon une première tendance, la Foire Expo de Limoges a perdu 20 à 30% de sa fréquentation par rapport à 2019, où 80 000 entrées avaient été comptabilisées.

Si certains exposants ne reviendront pas, d'autres estiment qu'il faut repenser l'intégralité de la Foire, pour redonner de la place aux petits commerçants. Francis vend des poêles depuis 50 ans à la Foire de Limoges : "Les petits commerçants ne peuvent pas se permettre de louer un stand quand on sait que le nombre de visiteurs chute tous les ans. Regardez, ça ne ressemble plus à une Foire, mais au salon de l'habitat avec tous ces chauffagistes et vendeurs de canapé". Pierre est canadien, il repartira avec des cartons entiers de produits qu'il n'a pas vendu mais ne se décourage pas pour autant, il reviendra l'année prochaine.