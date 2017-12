Bilan décevant pour le marché de Noël d'Orléans

Par Noémie Lair, France Bleu Orléans

Le marché de Noël place du Martroi à Orléans a fermé ses portes hier. Bilan plus que mitigé car la fréquentation est en baisse. Trois principaux facteurs l'expliquent : le mauvais temps, les consommateurs qui achètent de plus en plus sur Internet et les dates d'ouverture et de fermeture du marché.