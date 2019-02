Bilan des soldes d'hiver à Limoges: "très difficile, cette année"...

Limoges, France

Les soldes d'hiver sont terminés. Quel bilan cette année pour les commerçants de Limoges, notamment avec les manifestations successives des gilets jaunes? Alain Dougnac, Président de l'Association des Commerçants de Limoges reconnaît que c'était "très, très difficile cette année".

Invité de Jérôme Edant sur France Bleu Limousin, Alain Dougnac a évoqué "le _climat ambiant, assez morose_, avec un mois de décembre plutôt difficile, même si on n'a pas subit de plein fouet comme dans certaines villes, des manifestations violentes. Nous à Limoges, on a été épargné par cela, fort heureusement pour nous", dit-il.

Le marché de Noël a un peu permis de limiter la casse

Apparemment, il n'y a pas eu d'effet de rattrapage, même après le pic de mobilisation au plus fort du mouvement. A Limoges, "il y a eu de la consommation quand même grâce au Marché de Noël" reconnaît Alain Dougnac, "qui a _très bien marché, et qui a amené énormément de gens_, et qui a permis de se refaire une santé, car il y avait des samedi qui étaient quand même difficile. Le marché de Noël a permis de contrer un peu ça, et c'est quand même l'événement le plus important pour Noël de toute la Nouvelle-Aquitaine" dit encore Alain Dougnac.

Quant aux soldes à proprement parler, "_ils n'ont pas forcément permis de tout écouler. Il fait dire qu'il y avait beaucoup de stocks_. La fin d'année a été très difficile, comme d'ailleurs toute l'année 2018, à cause du climat: on a eu quand même 6 mois de pluie. Donc tout ça combiné fait que c'est une année assez moyenne." conclut Alain Dougnac.