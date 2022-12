Bilan du marché de Noël de Strasbourg : "Fermer le 24, ça va faire du mal à la capitale de Noël !"

Cela fait plus de quinze jours que les commerçants et artisans du marché de Noël de Strasbourg le répètent : cette édition 2022 est un très bon cru . Exceptionnel, même, dans certains chalets qui revendiquent une hausse entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaire et des niveaux d'affluence qu'ils n'avaient plus vus depuis plus de dix ans. Mais à l'heure du bilan, et alors que le marché ferme ce samedi à 18 heures, ils ont presque tous le même regret sur les horaires et les dates de ce marché.

ⓘ Publicité

La fermeture le soir à 20 heures n'a pas convaincu

"C'est sûr qu'on aurait préféré fermer à 21 heures, au moins le week-end" avouent plusieurs commerçants spécialisés en cuisine alsacienne. "Ou alors recommencer à avoir quelques nocturnes comme avant". "C'est un vrai regret" confirme Patrick Balga, le président national du syndicat national des industriels forains qui tient un chalet sur la place Broglie : "surtout pour ceux qui font de l'alimentaire, parce que les gens veulent commencer à manger vers 19h ou 19h30 et fermer à 20h c'est un peu juste pour eux."

"On aurait pu au moins ouvrir jusqu'au 26 décembre"

L'autre regret concerne la date de fermeture du marché explique Hezerine Ben-Mourdi, le président du Syndicat des industriels forains dans le Grand-Est : "On aurait pu au moins ouvrir jusqu'au 26 décembre parce que les gens qui viennent en vacances pour le week-end de Noël, ils vont arriver et rien. Où est la magie de Noël ? C'est même pas une question commerciale. Je trouve que ça va faire du mal à la réputation de la capitale de Noël". Un avis qu'il ne manquera pas de donner en janvier lors de la réunion bilan avec la préfecture et la mairie.