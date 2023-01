Bilan du mois givré à Belfort : mitigé pour les commerçants, dithyrambique pour les promeneurs

Cette année, les exposants du mois givré à Belfort ont du faire face à plusieurs aléas : la pluie, le givre, la coupe du monde et l'inflation. "C'est vrai que par rapport aux autres années, c'est moins", reconnait Eric, qui vend des friandises sur le pont. La faute à la conjoncture, selon lui.

Pour Widiane, dans le chalet d'en face, qui vend des bougies, l'inflation est aussi en cause : "L'an dernier, un client achetait trois bougies, cette année, c'est plutôt une", estime-t-elle. Elle reste satisfaite : "Cela m'a permis de faire connaitre ma marque, ça m'a offert des opportunités. On savait de toutes façons que ce n'était pas un vrai marché de Noël, comme celui de Montbéliard, alors il ne faut pas essayer de comparer."

Constat partagé par Mélisa, qui propose des décorations en fleurs séchées : " Sur le pont on est très bien exposés mais malheureusement, ce n'est qu'un passage : les gens ne nous regardent pas, ne s'arrêtent pas forcément. Après, ils ne nous ont pas menti : ils nous avaient bien dit que ce n'était pas un marché de Noël mais des vitrines de Noël, simplement on ne s'attendait pas à ça ."

Pour Eric, il suffirait de changer quelques petites choses pour améliorer le mois givré : "Peut-être regrouper les chalets à un seul endroit, ou essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'animations de ce côté ci, vers le pont. Par exemple, les mascottes sont venues, mais on n'a pas vu le Père Noël une seule fois passer ici."

Des Belfortains conquis

Du côté des promeneurs, le discours est élogieux : "On a fait la maison du Père Noël, les manèges et les bouées avec la petite. Le mois givré c'est toujours bien avec les enfants ! Et pour la première fois, on vient voir le spectacle de fin, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde ! L'an prochain, on viendra plus tôt", sourit Claire. Emma, sa fille confirme : "J'ai aimé les manèges ! Et le père-Noël m'a donné une papillote !"

Pour la soirée de clôture du mois givré, les tribunes sont pleines à craquer ! Le spectacle de patinage artistique des champions Philippe Candeloro et Brian Joubert attirent les foules. Sur la glace également : les élèves de clubs de patinage artistiques de Belfort et Nelson Montfort, venu commenter le spectacle.

La patinoire, c'est justement l'activité qu'a préféré Malia : "On a fait du patin avec mes copines, on s'est bien amusées !", Maud est venue avec sa famille assister au spectacle de fin : "C'était très bien organisé pour tout ce qui est familial, il y a plein d'activités, par exemple on vient de découvrir les sucettes avec le sirop d'érable du Canada, c'est excellent ! A renouveler l'an prochain !"