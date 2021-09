Bilan du tourisme en IDF : les débuts du second semestre 2021 redonnent de l'espoir au secteur

Le Comité régionnal du tourisme Paris-Region a présenté, ce jeudi, les chiffres du premier semestre 2021 : sans surprise, celui-ci a été aussi mauvais que celui de l'an dernier. Rappelons qu'en 2020, la région Ile-de-France n'a pas reçu la visite des plus 30 millions de touristes étrangers qui viennent habituellement, entrainant un manque à gagner de 16 milliards d'euros. Ce premier trimestre 2021 s'inscrit dans la même veine.

Privés de la clientèle étrangère, les hôtels de luxe ont été les plus fortement touchés et ont accusé une baisse de 94 % de fréquentation par rapport à 2019. Les hôtels économiques, eux, font part d'une baisse de 67 % .

Ce premier semestre s'est terminé par un mois de juin plus optimiste et l'été a vu revenir 50 % de touristes en plus, en Ile-de-France, par rapport à l'an dernier. Ce qui ne représente pour autant qu'un tiers de la clientèle hôtelière, par rapport à l'été 2019. Ce sont les américains qui ont été les plus nombreux à revenir en France, suivis par les espagnols.

Le second semestre 2021 a nettement mieux démarré que l'an dernier et affiche des signes encourageants, avec notamment deux fois plus de réservations, et la reprise du tourisme d'affaire : 213 salons sont organisés cet automne, en Ile-de-France. C'est même 33 salons de plus d'en 2019 !