Bilan du tourisme en juillet dans l'Yonne : "Ça aurait pu être pire !"

Au camping le "Bois Guillaume" à Villeneuve-les-Genêts, la baisse de la fréquentation au mois de juillet a atteint 30% par rapport à l'an dernier. La clientèle étrangère est quasiment absente et cela désole Isabelle Marois, la gérante : "En temps normal, nous avons des Belges, des Hollandais, des Anglais... mais là, ça se compte sur les doigts d'une main ! Et puis les gens restent moins longtemps. Ils viennent une ou deux nuits seulement, alors que d'habitude, ils restent 3 nuits au moins, souvent une semaine. Je pense que c'est le budget qui est réduit. Et puis il y a la crainte". Elle n'a pas beaucoup de réservations pour le mois d'août et sait que les choses se feront "à la dernière minute, avec sans doute très peu d'étrangers, encore une fois".

L'absence des touristes étrangers pénalise certains campings

La tendance est la même au camping des Iles, à Saint-Julien-Du-Sault : moins 30% de clients en juillet. Heureusement, la plage toute proche attire beaucoup de monde et il y a beaucoup d'activités qui séduisent : "le paddle, le kayak, la location de VTT, les glaces et la buvette... c'est ça qui nous fait sortir la tête de l'eau", explique Jacques Amsellem, le patron.

En cette période de crise sanitaire, de nombreux touristes ont choisi le vert et la campagne pour être "au calme". A l'hôtel "Le Morvan" à Quarré-les-tombes, la fréquentation est remontée d'un coup en juillet (+55%) après une grosse chute en juin (-47%). Etienne Rebbé, le patron, estime donc que les choses s'équilibrent pour l'instant.

Depuis quelques jours, il y a une psychose qui s'installe (Etienne Rebbé, hôtelier dans le Morvan)

Cependant, l’hôtelier ne cache pas une certaine angoisse pour le mois d'août : "le mois d'août s'annonce moyen au niveau des réservations. Et depuis quelques jours, j'ai même des annulations. Les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes. Et le ministre de la santé qui dit qu'il faut porter le masque à l'extérieur ! Les gens sont un peu perdus et il y a une certaine psychose qui s'installe et moi, j'ai une clientèle du troisième âge, alors les gens ont peur."

Seul élément plutôt rassurant dans cet océan d'incertitude : ces professionnels ont appris avec soulagement que le chômage partiel était prolongé jusqu’en décembre, dans le secteur du tourisme.