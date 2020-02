Bilan en demi-teinte pour les ports de Granville en 2019

Granville, France

L'année 2018 avait été exceptionnelle, 2019 est plus mitigée pour le port de pêche de Granville. Le volume de marchandise débarquée à la criée a baissé de 11%, avec 9 900 tonnes en 2019 contre 11 145 l'année précédente.

Le chiffre d'affaire, lui, ne diminue que de 4,6% grâce à l'augmentation des prix. Pour Daniel Dufeu, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Ouest Normandie, les prix sont montés grâce à une meilleure "valorisation" des produits, ainsi qu'une meilleure qualité.

Le bulot de la baie de Granville voit déjà les effets positifs de l'appellation IGP, Indication géographique protégée. Après un long parcours administratif, le gastéropode a obtenu l'IGP l'an dernier. Il est passé d'un prix de 2,26 euros le kilo en 2018 à 2,44 euros en 2019, soit une hausse de 8%.

Du côté du port de plaisance, le nombre de visiteurs a encore augmenté cette année. 2500 bateaux sont venus mouiller à Granville en 2019, et surtout, ils sont restés plus longtemps. La durée du séjour moyen est de 3,74 jours. C'est un bon signe pour l'attractivité du port, pour le président de la CCI.

"Le port adhère à des réseaux nationaux et internationaux afin d'offrir à nos usagers des perspectives de navigation élargies, explique Daniel Dufeu. Nous allons de plus en plus loin et nous récupérons des visiteurs qui viennent de plus en plus loin."

Le Brexit à surveiller

Le Brexit, officiel depuis le 31 janvier 2020, reste une préoccupation pour les ports de Granville. L'épisode de la fermeture des eaux territoriales de Guernesey aux pêcheurs français a fait des remous. Une solution temporaire est en vue, mais les responsables du port de pêche restent vigilants.

Autre question, les trajets vers Jersey. Si l'option d'un Brexit dur est finalement retenue, il faudra désormais présenter un passeport, et non plus une simple carte d'identité, pour effectuer la traversée.