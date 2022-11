Bilan encourageant du dispositif "Trois mois pour un job" dans le Loiret

Au printemps dernier, le Département du Loiret lançait un nouveau dispositif intitulé "Trois mois pour un job". Il s'agissait de remettre en activité des allocataires du RSA (revenu de solidarité active). Aujourd'hui à l'heure du bilan, les chiffres parlent d'eux-mêmes.

178 personnes ont été spécifiquement encadrées par dix "coachs", dix agents de la collectivité répartis sur tout le territoire, qui les ont accompagnés au quotidien, avec un suivi personnalisé. Aujourd'hui, 80 d'entre eux ont repris au moins une activité en CDD, en CDI ou en intérim et 38 ont débuté une formation.

Pour Pauline Martin, la maire de Meung-sur-Loire et vice-présidente au Conseil départemental chargée de l'insertion, la formule a fait ses preuves même s'il parait difficile de la généraliser car cela suppose de gros moyens humains pour l'accompagnement. C'est un effort financier dit-elle, on change de braquet. "Nous avons une approche totalement différente et beaucoup plus humaine auprès de toutes ces personnes".

Je suis là pour lui redonner confiance mais sans lui je n'y serais pas arrivée

Charline Peyrat a justement su redonner confiance à Allaric, qui après un échec professionnel dans l'illustration pour enfants, s'était retrouvé sans emploi. "Ce dispositif pour des gens comme moi, est une aide énorme, c'est une bouée de sauvetage ". Désormais, le jeune homme travaille 20 heures par semaine, il est aide-ménager à domicile et cela lui plait. "Le contact humain c'est ce que préfère. Et j'ai un environnement de travail qui est sain. J'avais terriblement besoin de retrouver confiance en moi et là je n'ai jamais été aussi bien".

Allaric, sa coach emploi et ses nouveaux patrons - Lydie Lahaix

Chantal Lafond co-dirige Axéo Services et elle est heureuse de l'avoir dans son équipe. "Nous sommes très présents pour l'accompagner, que cela soit dans ses prestations ou quand il a besoin de parler, pour qu'il ait à nouveau cette confiance, parce qu'en plus les gens l'apprécient beaucoup". Allaric est encore en période d'essai, mais il pourrait rapidement se voir confier d'autres missions dans cette société, comme se charger de la communication et des réseaux sociaux.

Il y a actuellement dans le Loiret, 16.000 bénéficiaires du RSA. A terme, le Département voudrait qu'un tiers des allocataires puisse bénéficier de cette formule "Trois mois pour un job".