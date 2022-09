Bilan "excellent" pour le tourisme cet été en Occitanie

Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) a présenté un premier bilan pour les mois de juillet et août. Le nombre de nuitées est en hausse, et devrait dépasser les 215 millions cet été dans la région.

Les chiffres sont éloquents : les nuitées touristiques dans la région Occitanie ont progressé de 11% cet été par rapport à 2021, et même de 25% si l'on compare à 2019, la dernière année de référence avant la crise du Covid-19. Les données ne sont pas encore consolidées, mais le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) pense dépasser largement les 208 millions de nuitées de 2019. "On sera entre 215 et 220, je parie sur ces résultats là" sourit Jean Pinard, le directeur général du CRTL. Il englobe l'ensemble de la saison, sur tous les sites, et aussi bien les nuitées marchandes, que celles chez un parent habitant dans la région.

L'Occitanie continue de séduire une clientèle d'abord française (stable à -2%), mais les étrangers ont fait leur grand retour cet été, avec une hausse de 46%. Les premiers sont les Néerlandais, devant les Belges et les Britanniques. Viennent ensuite dans le Top 5 les Allemands et les Espagnols.

La campagne d'abord, puis le littoral

En ce qui concerne les destinations, les vacanciers ont choisi d'abord la campagne (33% des nuitées). "Le Gers a eu d'excellents chiffres" note ainsi Vincent Garel, le président du CRTL. Il cite aussi le Lot et la Lozère. "Ca prouve bien qu'il y a une vraie appétence pour les grands espaces, pour ces départements qui sont capables d'offrir un tourisme différent, et qui a du sens". Il met en avant le sens de l'accueil, et la gastronomie.

Vient ensuite le littoral (30%). Les destinations urbaines arrivent derrière (26%), avec notamment les villes classées à l'UNESCO comme Albi et Carcassonne. Toulouse aussi a vu affluer beaucoup d'Espagnols. La destination Pyrénées est en léger recul (6% des nuitées en Occitanie), tout comme le Massif Central (5%).

L'Occitanie, camp de base des supporters du Mondial de rugby

En 2023, l'Occitanie veut continuer sur sa lancée, et même gagner des points pendant l'automne en surfant sur un événement mondial : la coupe du monde rugby, qui se déroulera en France. Il y aura seulement quelques matches à Toulouse, mais la Région veut quand même convaincre les supporters du monde entier de poser leurs valises chez nous, et d'en faire leur "camp de base" pendant la compétition, même si les matches se déroulent à Paris ou Lille.

D'ailleurs le CRTL est déjà en train de travailler sur le sujet, explique Jean Pinard : "cette semaine, on a une collègue qui est à Melbourne (Australie) et à Auckland (Nouvelle-Zélande) pour faire la promotion de l'Occitanie". Et selon le directeur général du CRTL, les arguments ne manquent pas : "La culture rugby, celle de la troisième mi-temps, de la convivialité, c'est ici. Dans les villages où il y a des petits clubs, où les visiteurs pourront se mélanger aux habitants".