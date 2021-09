Bilan mitigé pour la 75ème édition de la foire de Châlons-en-Champagne

La 75ème édition de la foire de Châlons-en-Champagne a pris fin le lundi 13 septembre. Cette année n'égale pas celle de 2019, quand la foire avait battu son record de 270 000 visiteurs même si, pour le moment, aucun chiffre officiel n'a été communiqué sur la fréquentation de la foire.

"Cette foire s'est certes faite avec moins de visiteurs mais l'essentiel c'est que nous ayons pu la maintenir. L'avant-veille nous étions encore dans l'incertitude. Retenons déjà que cette foire s'est faite, elle a redonné un boost au moral et à l'économie régionale", avance l'organisateur de la foire Bruno Forget.

On n'a pas ressenti une grosse affluence comme on ressent d'habitude", Isabelle - exposante

Du côté des exposants, la baisse de fréquentation se ressent également. Isabelle vend du mobilier en bois, elle vient depuis 10 ans à la foire de Châlons. "On n'a pas ressenti une grosse affluence comme on ressent d'habitude, les gens ont peu être boudé. Mais on fait quand même une foire très correcte. L'an dernier, on a fait les foires de Metz et Caen, qui étaient avec des jauges à 5 000 personnes et c'est pas vivable des foires comme ça", s'exclame-t-elle.

Des records de vente dans certains secteurs

Mais pour d'autres exposants, la foire de Châlons était une aubaine cette année. "Les visiteurs ont très bien consommé, par exemple certains concessionnaires automobiles n'avaient plus de voitures à vendre lundi, ça tombait bien, c'était le dernier jour", plaisante Bruno Forget.

L'entreprise Rocha, par exemple, qui propose du matériel agricole a augmenté ses ventes de 20% cette année. "C'est plus que ce que nous espérions au départ", raconte Christophe, le gérant du stand.

Olivier est venu d'Alsace avec ses fours à bois et lui aussi a le sourire. " Ce produit permet de manger chez soi comme au restaurant. Je pense que les gens se sont équipés en se disant que, dans le cas d'un nouveau confinement, ils cuisineront chez eux comme au restaurant!"

Au total, 750 exposants étaient présents à la foire cette année.