Bilan mitigé pour les commerçants du marché de Noël d'Amiens

Le marché de Noël 2021 à Amiens s'est achevé ce jeudi 30 décembre au soir, du moins pour la plupart des commerçants. Certains avaient déjà baissé le rideau pour de bon mercredi quand une poignée prévoient de rester ouvert le 31. Les manèges et animations, eux restent ouverts ce vendredi.

Avoir pu ouvrir : une première victoire

Pour les commerçants c'est donc l'occasion de dresser un premier bilan. Un constat revient généralement : la satisfaction d'avoir pu reprendre après une édition 2020 annulée. "Déjà par rapport à l'année dernière, je suis ravi : je suis ouvert !", déclare "M. Tartiflette", installé place Gambetta. "Le but du marché de Noël c'est quand même de dynamiser le centre-ville dans cette période compliquée, donc là on a eu l'avantage d'être ouverts."

Au-delà de ce constat, les avis sont mitigés, surtout avec l'impact des restrictions sanitaires. Certains sont plutôt déçus, comme Caroline : "On a eu un manque à gagner important. Moins de convivialité, _moins d'esprit de Noël_. Les gens sont assez mécontents que le marché de Noël ferme d'aussi bonne heure, que ce soit le week-end ou en semaine. On a tiré notre épingle du jeu, mais c'est compliqué quand même".

Les commerces alimentaires impactés par les restrictions

Les moins bien lotis, ce sont souvent les commerçants alimentaires, interdits de faire déguster leurs produits. Un handicap pour Eric : "Pas le droit de faire gouter, alors très très compliqué pour moi. Si je ne peux pas faire gouter, je ne vends pas. Et à chaque fois que j'ai fait gouter j'ai pris une amende. Donc c'est moins marrant quoi..."

Mais de nombreux commerçants dressent malgré tout un bilan positif. Baptiste tient un manège rue des Trois-cailloux : "On a bien bossé, on a eu de la chance avec la météo : il n'a pas fait trop froid, pas trop plu non plus pour un mois de décembre. Les gens ont gardé leur masque, _tout le monde a joué le jeu_, que ce soit les commerçants ou les clients, chacun a fait des efforts pour pouvoir continuer".