Bilan positif pour la grande roue de Valence

Valence, France

Après six semaines d'exploitation, le démontage de la grande roue à Valence a débuté dès ce dimanche soir. Cette année, James Rapaccioli, le gérant de la roue, est content du bilan. "On a enregistré 13 000 entrées sur les six semaines, explique-t-il. On fait mieux que l'année dernière où le temps était mauvais. Il avait plu, il y avait eu du vent. Là, il a fait beau et doux."

Un succès qu'a pu constater Françis, qui a profité du dernier jour d'ouverture dimanche pour monter dans la grande roue avec son amie Pauline : "On est passé plusieurs fois ces derniers jours, en début d'après-midi ou le soir. Il y avait toujours une trentaine de personnes à attendre. Aujourd'hui, il fait beau et il n'y a pas grand monde."

Démontage en deux jours

Les derniers tours effectués, James et son équipe ont déjà commencé à démonter l'attraction de 35 mètres de haut ce dimanche soir. L'opération va se poursuivre lundi. "Cinq semi-remorques, une grue et les engins de portage vont arriver lundi dans la journée, précise James. Mardi, on attaque le démontage de la structure."

James Rapaccioli va ensuite s'accorder un peu de vacances. Sa grande roue sera bien présente l'année prochaine à Valence. "C'est signé, on revient l'an prochain. On sera là fin novembre et on repartira après les vacances de Noël." L'attraction pourrait même arriver un peu plus tôt.