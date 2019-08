Bilan positif pour le port de plaisance de Pont-à-Mousson

Le port de plaisance de Pont-à-Mousson, labellisé Pavillon Bleu, continue d'avoir du succès. Les bateaux et les camping-cars sont plus nombreux à être venus qu'en 2018 à la même période.

Pont-à-Mousson, France

C'est un beau début d'année pour le port de plaisance de Pont-à-Mousson. En juillet, 689 bateaux avaient déjà mouillé dans le port depuis janvier et 6 451 camping-cars se sont installés au bord de l'eau.

Le camping a accueilli 117 camping-cars de plus qu'en 2018 à la même période. De quoi réjouir la ville, qui bénéficie économiquement de cet afflux de touristes, venus de la France et d'ailleurs. Les Belges, les Pays-Bas et Allemands représentent 65% des camping-caristes du port.

Un succès qui grandit chaque année

Grâce à son label Pavillon Bleu, obtenu en 2013, le port de plaisance de Pont-à-Mousson fait le plein chaque été. Les 80 emplacements bateaux sont actuellement occupés.

Le maire de Point-à-Mousson, Henry Lemoine, explique les clefs de ce succès : "On est bien répertorié dans les guides, on est très bien situé, beaucoup apprécie le fait d'être pratiquement au centre-ville mais c'est paisible, au bord de l'eau et ça, c'est très apprécié des camping-caristes."

L'an dernier, le camping du port de plaisance avaient comptabilisé 11 739 camping-cars et 1 479 bateaux. L'objectif de la mairie est d'atteindre les 12000 nuitées cette année : un record en bonne voie !