Bilan positif pour les commerçants grenoblois, une semaine après leur réouverture

"Ah ben il fallait" dit Hugo, soulagé, gérant de la boutique de jeux de société "les 7 Royaumes" à Grenoble. Comme lui, ses collègues sont ravis de pouvoir de nouveau travailler et être au contact de leurs clients. Bien sûr, la réouverture des commerces "non essentiels" le 28 novembre dernier leur permet de souffler un peu mais ça ne leur fait pas oublier leur année 2020 catastrophique.

REPORTAGE auprès des commerçants du centre-ville de Grenoble Copier

"C'est revenu à la normale, comme avant le confinement et comme l'année dernière" continue Hugo. "En plus, Noël c'est une période très importante pour nous. Si on le manque, on ne boucle pas l'année" poursuit-il. "Mais je pense que le vrai soulagement sera en janvier parce que Noël devrait se faire aussi à ce moment là" termine-t-il.

Véronique aimerait que sa boutique de décoration intérieure, comme tous les magasins d'ailleurs, puisse ouvrir plus tard le soir dès le 15 décembre. © Radio France - Bastien Thomas

Même chose chez Véronique et sa boutique de décoration d'intérieur. "On a très bien travaillé depuis samedi dernier et on a vu que les gens étaient très contents de revenir" note-t-elle. Cette commerçante demande aussi de pouvoir travailler encore plus pour rattraper les baisses de chiffre d'affaires. "C'est toujours un plus d'ouvrir le dimanche mais j'aimerais bien que l'on puisse ouvrir plus tard le soir dès le 15 décembre" dit-elle encore.

La réouverture fait du bien mais le centre-ville est un peu triste. Il y a moins de monde. Le marché de Noël nous apportait de la fréquentation - Sabrina, gérante d'un magasin de vêtements à Grenoble

Du côté de la boutique de prêt-à-porter "Marie Chantal", Olga, la gérante, est très contente de la semaine qui vient de passer. "Les clientes étaient au rendez-vous. On a bien travaillé, même très bien certains jours, même si on ne rattrapera jamais notre retard. Mais on a constaté que les gens qui venaient en magasin étaient des acheteurs. Il n'y presque plus de gens qui se promènent en faisant les boutiques" conclut-elle.