Bilan satisfaisant pour le Café Joyeux de Tours après un an d'existence

Comme les autres équipiers joyeux, Thomas s'occupe tour à tour de la caisse, la cuisine, le service, le nettoyage et le rangement. Quand on demande à cet autiste de 24 ans ce qu'il préfère depuis un an, sa réponse est très claire : "absolument tout le travail qu'il y a à faire. Franchement, je n'ai aucune chose qui me plaît moins". Thomas apprécie aussi le contact avec la clientèle : "ça se passe à merveille. Parfois, je suis même plutôt proche avec, quitte à établir de nouvelles amitiés. C'est important".

ⓘ Publicité

Le Café Joyeux de Tours accueille quotidiennement une soixantaine de personnes, du lundi au vendredi. Une centaine, le samedi. Un bilan jugé satisfaisant, même si la direction a choisi de modifier ses horaires pour être plus en phase avec les habitudes des Tourangeaux. Ouvert du mardi au samedi, au début, le Café Joyeux accueille dorénavant les consommateurs le lundi aussi, et jusqu'à 20h les samedis durant l'été.

Même si les clients sont le plus souvent bienveillants, le service doit toujours être professionnel : il a donc fallu faire quelques petites adaptations, comme l'explique l'assistante-manageuse. "On a mis au point un catalogue avec des numéros, des images pour leur rappeler à quoi correspond l'expresso ? À quoi correspond la petite tasse qui va avec l'expresso ? souligne Julie, 24 ans. On a aussi des codes couleurs pour tout ce qui est produit ménage. Par exemple, la lavette rose pour les toilettes, la lavette bleue pour le comptoir et tout ça fonctionne bien".

Des horaires adaptés à chacun des salariés

Sébastian, le manager, doit aussi tenir compte des limites physiques de chacun. "En raison de leur handicap, il y a des équipiers joyeux qui ont besoin de plus de pause que d'autres. Il faut tenir compte de leur fatigue. Il y a aussi des gens qui sont mieux réveillés le matin. On est forcé de s'adapter et de dire OK tant pis, viens le matin puisque je ne peux pas travailler avec toi le soir".

Le Café Joyeux est aussi un centre de formation où les salariés suivent des cours théoriques pour obtenir, en deux ans, un diplôme reconnu par l'état.