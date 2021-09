Bilan satisfaisant pour le premier été du parc animalier Ecozonia à Cases-de-Pêne

Le lancement d'un parc animalier en cette année 2021 si perturbée n'était pas chose aisée pour les exploitants d'Ecozonia à Cases-de-Pêne... mais en dépit des limitations générées par la crise du covid, et l'obligation du pass sanitaire qui a réduit de 40% les ventes en billetterie, le public a tout de même répondu présent.

Ouvert en mai dernier, le parc animalier spécifiquement dédié à la conservation des prédateurs ( tigres, ours, panthères et autres loups) a écoulé plus de 30.000 tickets d'entrée. Succès également pour les "éco-lodges": ces hébergements situés au cœur du parc ont en effet totalisé 400 nuitées avec un taux de remplissage de 93%.