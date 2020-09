Bilan touristique contrasté dans l'Yonne en ce début de mois de septembre

Habituellement, la clientèle touristique est importante dans l'Yonne pour les mois de septembre et octobre. Mais en ce moment, elle n'est pas au rendez-vous. « On travaille un peu dans le néant », regrette Sylvie Ramis, gérante de l'hôtel Le Normandie à Auxerre.

Le coronavirus chamboule décidément tout sur son passage. Malgré un bilan touristique estival qui aurait pu être pire dans l'Yonne, la saison automnale s'annonce compliquée pour les professionnels des campings, restaurants et hôtels.

Après une rentrée scolaire au protocole sanitaire strict, les touristes se font attendre dans l'Yonne. Une clientèle qui visite habituellement le département pendant les vendanges. Mais à la mi-septembre, le bilan des quinze premiers jours du neuvième mois de l'année est très contrasté.

Des touristes à fort pouvoir d'achat qui manquent

« En temps normal, sur les périodes de septembre, on a une très forte activité dû au vignoble puisque vous avez beaucoup de gens qui viennent voir les vendanges », explique Sylvie Ramis, gérante de l'hôtel Le Normandie à Auxerre. Sauf qu'au 14 septembre, il n'y a pas foule dans son établissement.

Une clientèle à fort pouvoir d'achat, absente cette année. « Ensuite, vous avez beaucoup de gens qui circulent en vacances en bus. Et puis, vous avez aussi le troisième âge qui se promène. » Mais rien de tout ça, déplore l'hôtelière. Et la clientèle étrangère ? Même constat. « On ne l'a pas pour l'instant en septembre. »

« On est à l'arrêt, on travaille dans le néant »

Résultat : « On est un peu à l'arrêt. » Parce que généralement, selon Sylvie Ramis la saison touristique automnale, c'est « jusqu'à fin octobre ». « En fin de compte, on travaille actuellement un peu dans le néant. Ça veut dire qu'on ne sait pas du jour au lendemain ce que l'on fait. »

Seule satisfaction pour la gérante de l'hôtel Le Normandie d'Auxerre : « Le samedi, il y a quand même une activité parce que les gens ont envie de sortir pour le week-end. Comme on est proche du bassin parisien, les gens viennent passer la fin de semaine dans le département. »

Le mois de septembre qui plaît à certains touristes tout de même

« En septembre, il y a moins de monde, c'est plus tranquille. Nous on est retraités, on peut partir à n'importe quel moment, puis en septembre, c'est bien. C'est jouissif d'avoir plus de places dans les campings », témoigne ce premier vacancier.

« Il y a moins de monde, on a les routes pour soi. Même les canaux. Et puis, au niveau des campagnes aussi, c'est plus tranquille. Juillet, août, c'est vraiment les moments où il ne faut pas partir », reconnaît cette seconde touriste.

« Ça fait quand même deux mois et demi que je suis en vacances. Depuis que je suis retraité, j'ai pris l'habitude de partir plus tôt en juin et en ce temps, c'est plus calme et c'est encore plus beau », admet cet autre voyageur à Auxerre.