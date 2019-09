Bilan touristique de l'été à Orléans : il y a eu plus de visiteurs étrangers

Orléans Métropole a communiqué, ce lundi, les chiffres de la fréquentation touristique en juillet et août à Orléans. Le nombre de touristes étrangers est en hausse de 19% et celui des visiteurs venus de l'Hexagone est stable. Les professionnels du tourisme sont satisfaits.

Orléans Métropole a dévoilé ce lundi les chiffres de la fréquentation touristique d'Orléans pour les mois de juillet et août. Et ils sont en progression. Le nombre de touristes venus de l'hexagone est stable, mais Orléans peut se targuer d'avoir attiré les touristes étrangers cet été : + 19% en juillet et août.

+ d'Allemands, de Hollandais, d'Anglais

"Orléans décolle comme destination touristique", s'enthousiasme le maire Olivier Carré. Il estime que les campagnes de publicité à l'échelle européenne ont bien fonctionné. Résultat : les Allemands, les Hollandais et les Anglais, dans cet ordre, sont venus en nombre plus important cet été à Orléans.

Orléans, "l'effet fraîcheur" pendant la canicule

Il faut dire que selon Orléans Métropole, la ville a bénéficié à plein de "l'effet fraîcheur" et constitué une sorte de "refuge pendant la canicule", avec la Loire bien sûr, ses guinguettes, ses ruelles ombragées du centre historique... et le musée des Beaux-Arts climatisé dont la fréquentation a augmenté de 36% cet été.

Dans le même ordre d'idées, le Parc floral de la Source, à Orléans, a attiré près de 37 000 visiteurs en juillet-août, soit une hausse de 11%. Tandis que l'itinéraire cyclable La Loire à Vélo a été moins fréquenté en juillet, mois caniculmaire (-4% de passages de vélos à Mareau-aux-Prés), mais a augmenté en août (+ 6%).

Objectif : que les touristes chinois restent un peu

Pour autant, il y a beaucoup de choses à améliorer. Parmi les objectifs à court terme, on le sait : augmenter la durée de séjour moyenne. La ville veut par exemple que les touristes chinois passent au moins une nuit à Orléans, eux pour qui la cité johannique n'est aujourd'hui qu'une étape de quelques heures dans les voyages organisés par les "tours operator".

A ce sujet, le City Pass, lancé fin juin par Orléans Métropole, pour les courts séjours, a connu un bon démarrage : 280 City Pass ont été vendus depuis le 20 juin.