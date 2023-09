Bilan touristique estival positif pour le Livradois-Forez et les pays de Volvic

Les Pays de Volvic enregistrent une belle saison touristique. 70% des prestataires touristiques jugent l'été positif voire très positif, selon le baromètre conjecturel réalisé par Auvergne Rhône Alpes tourisme.

Les loisirs et sports nature augmentent l'attractivité de la région. 36% des sondés cette année indiquent une hausse de l'intérêt des visiteurs pour les itinérances pédestres et vélo.

Le contexte économique a exercé une influence néfaste pour 73% des hôteliers et des restaurateurs. Selon 45% d'entre eux, la hausse des prix du carburant a joué avec comme conséquence notable la une diminution des dépenses des vacanciers.

Les touristes ont scruté les bons plans et privilégié les modes de mobilité douce.

45% déclarent même avoir raccourci leur durée de séjour. Les ventes des PassDestination, qui permettent de bénéficier de tarifs réduits, eux ont triplé.

Enfin à la boutique de l'office de tourisme, les chèques vacances ont été deux fois plus utilisés. La saison exceptionnelle de l'été dernier n'est pas égalée mais le bilan est au final plutôt bon.

Moins de dépenses des touristes à cause de l'inflation

Pour le Livradois-Forez, les chiffres sont bons également : c'est une année record avec 86% de partenaires satisfaits ou très satisfaits de la saison estivale. Plébiscitée pour sa beauté des paysages, sa tranquilité, la qualité des sites culturels et naturels la région séduit. Parmi les activités plébiscitées la randonnée qui connaît un franc succès avec près de 14 000 personnes sur cinq des sentiers majeurs.

Le nombre de billets vendus pour les festivals, spectacles et musées a battu des records. La fréquentation des sites d'intérieur a nettement progressé: +125% pour la cité des coutelliers et +9% en juillet pour l'abbaye de la Chaise Dieu.

Dans un contexte de forte inflation, la baisse du pouvoir d'achat de la clientèle se ressent. 60% des prestataires touristiques du Livradois-Forez l'ont constaté.

Après des mois de juillet et d'août au beau fixe les acteurs du tourisme local tablent sur un beau mois de septembre.