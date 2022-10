Bio dans les cantines : le prix du repas menacé par l'augmentation du prix des matières premières

Comment consommer de la qualité sans que le portefeuille n'en soit trop impacté ? Depuis dix, c'est le pari tenté par le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce mercredi 12 octobre se tenait le 10e forum "manger bio et local 64". Le bio dans les cantines, c'est même certain succès avance Anne-Line Plantefève, qui travaille au département sur le programme "manger bio et local 64" : "Aujourd'hui, un repas coûte 2€10. Un aliment sur cinq est bio, et près de la moitié du plateau repas est issu de l'agriculture locale." Une promesse tenue rendue possible grâce au soutien des producteurs locaux et des collectivité qui œuvrent ensemble. "Pour les cantines, je fais le même prix pour tous les morceaux de viande explique Jean-Michel, éleveur bovin à Béguios. C'est sûr que je valoriserais plus dans d'autres circuits de distribution, mais c'est un engagement qui me tenait à cœur."

Augmentation du prix des matières premières

Le problème vient de la récente augmentation du prix des matières premières, en partie liée au conflit russo-ukrainien. Le prix du blé, pour ne citer que lui, explose. "Pour l'instant, je ne l'ai pas encore répercuté sur mes produits, mais à un moment donné je serai obligé," grimace Philippe, boulanger à Bayonne. Restera dès lors à renégocier avec les collectivités. "Mais il faudra que les deux côtés restent raisonnables, le but c'est toujours que les enfants puissent avoir au moins un repas de qualité par jour."

L'augmentation du prix des repas sera bien effective dans les collèges déjà livrés en produits biologiques explique le département. "A partir de janvier, mais on ne sait pas encore de combien, avance prudemment Anne-Line Plantefève. Pour savoir si les collectivités prendront en charge la différence, ça sera au cas par cas, en fonction des budgets notamment." Pour l'heure, près de 150 producteurs fournissent les différentes cantines, en respectant la charte qualité signée avec le département et les établissements.