Bio-rad annonce la fermture de son site de Roanne

L'entreprise Bio-Rad de Roanne va fermer d'ici fin 2022. Annonce du groupe américain de biotechnologies qui veut fermer deux de ses usines françaises : Roanne donc et Schiltigheim (dans le Bas-Rhin). 250 emplois sont en jeu dont 116 dans la Loire.

Noviloire a été créé en 1981 à Roanne. Une PME, au départ, spécialisée dans la fabrication des robots médicaux et qui a rapidement prospéré. L'entreprise est rachetée en 2007 par l'américain Bio-rad. Un des leaders mondiaux de la recherche biologique et du diagnostic clinique qui emploie 8.000 salariés dans le monde et dont le chiffre d'affaire en 2019 dépassait les 2.3 milliards de dollars.

Selon le syndicat Force Ouvrière à Roanne, rien ne pouvait présager de sa volonté de fermer le site ligérien. C'est un choc pour les salariés. La partie recherche et développement va être relocalisée en Californie des la fin de l'année 2021 ; la partie production va partir en Asie un peu plus tard, fin 2022.

Les 116 salariés veulent d'ores et déjà se battre pour trouver un repreneur. Leurs représentants doivent rencontrer le maire de Roanne la semaine prochaine.