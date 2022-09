BiObernai : pour rebooster les ventes, la filière bio revient aux fondamentaux

Des centaines de visiteurs ont commencé à affluer à BiObernai, le salon du bio d'Obernai, dès l'ouverture dans la matinée du 16 septembre 2022. Les ventes marquent le pas dans la filière bio, notamment dans l'alimentaire, avec une baisse de 0,5% en 2021. Mais ce n'est pas vraiment un motif d'inquiétude pour le fondateur du salon, Maurice Meyer, qui a aussi une ferme à Walff. "On a eu une croissance à deux chiffres pendant 20 ans. En 2020 sur la ferme, on a pris 40% en une année, c'était énorme. En 2021 ça s'est stabilisé, et en 2022, c'est le calme plat. On ne progresse plus de la même façon, mais c'est bien installé. 10% de la surface agricole est en bio en France et ça représente 6 ou 7% du marché."

La tendance s'accélère avec la hausse des prix, alors pour continuer à vendre, la filière revient aux fondamentaux. Nathalie Simoni, la fondatrice de Bluema, une entreprise strasbourgeoise qui vent des infusions bio parle qualité avec les clients éventuels. "Avec une infusion de bonne qualité, on met moins de plantes, certes on va la payer plus cher, mais on fera autant voire même plus de tasse d'infusion. Et ça change tout au niveau du goût."

Vers plus de vente en circuit court

L'argument du circuit court continue aussi à convaincre les consommateurs. Kevin Goetz de la ferme de la coccinelle à Witternheim espère, à terme, arrêter la vente en filière longue. "D'ici 4 ans, on veut vendre en direct tous nos produits à la ferme, ou bien dans des magasins type Biocoop. L'objectif, c'est d'arrêter la filière longue, la vente de produits bruts, comme le lait ou les poulets avec de nombreux intermédiaires, parce que là, on ne contrôle pas du tout les prix."

Pour continuer à vendre du bio, Naturalia qui a sept magasins en Alsace, mise sur les niches. "Il faut arriver à trouver des produits que les consommateurs recherchent et qu'ils ne trouvent pas dans la grande distribution", explique Hervé Barbet, responsable du magasin Naturalia de Besançon.

La foire de BiObernai se tient du vendredi 16 au dimanche 18 septembre à Obernai. Les organisateurs espèrent revenir aux chiffres de fréquentation de 2019, avec 23.500 visiteur.