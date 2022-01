Biocarburants en Corse : le transport en question

Le passage à la pompe est de plus en plus douloureux pour les automobilistes et les prix du carburant flambent sur le Continent, comme en Corse. Ainsi l’île reste la région où le plein revient le plus cher, hormis la région parisienne, malgré les avantages fiscaux dont elle bénéficie dans le domaine. Pour réduire la facture, vous avez peut-être déjà pensé à passer à une voiture qui roule au biocarburant, seulement pour l'instant, en Corse il n'y en a pas.

À quand des biocarburants à la pompe insulaire ?

"Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour en Corse" selon Frédéric Sauli porte-parole des pompistes de Corse. Selon lui, plusieurs études ont prouvé que les biocarburants prenaient vite le mal de mer. “Techniquement, le transport maritime des biocarburants n'est pas faisable à l'heure actuelle. En milieu marin, le produit se dégraderait.”

En clair, les additifs qui complètent les biocarburants supporteraient mal le transport et l'humidité marine. Alors pour contourner le problème, Frédéric Poletti, le porte-parole du collectif “Agissons contre la cherté des carburants en Corse” propose que le mélange soit réalisé directement ici en Corse et si ça n'est encore pas possible, il plaide pour des mesures compensatoires : “On peut envisager une diminution fiscale supplémentaire, mais il faudrait que l'on puisse s'assurer que cette baisse aille intégralement dans la poche de l'usager, sans régulation, rien ne pourrait nous assurer que les distributeurs ne se mettent pas une partie dans leur propre poche.”

L'an dernier, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait lui aussi plaidé pour importer en Corse de l'éthanol, actuellement sur le continent il coûte en moyenne à peine plus de 0,70€ le litre.