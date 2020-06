Bois recyclé : Biocombustibles se tourne vers l'Angleterre faute de débouchés en Normandie

Biocombustibles exporte son bois recyclé en Angleterre faute de débouchés en Normandie. Un cargo a pris ce jeudi 18 juin la route de la Manche au départ de Caen avec à son bord près de 2200 tonnes de bois issus des déchetteries de la région. Il sera suivi par trois autres bateaux.

Ces déchets ont été dépollués et sont aptes à être brûlés dans les chaufferies pour produire de la chaleur.

Le seul client normand équipé pour les brûler, la papeterie UPM Chapelle d'Arblay sous la menace d'une fermeture le 30 juin prochain a cessé son contrat.

Cette rupture prive Biocombustibles d'un marché de 50.000 tonnes.

"Le débouché temporaire qu'on a aujourd'hui, déplore Jean Jacques Ribot, le président de Biocombustibles, c'est l'exportation vers l'Angleterre. Ce que l'on souhaite, c'est que ces produits bois recyclé soient valorisés sur notre territoire sur des réseaux de chaleur.

C'est un peu dommage d'en arriver là aujourd'hui et d'exporter ces bois chez les pays voisins."

Aucune chaufferie normande ne peut valoriser le bois recyclé déplore le président de Biocombustibles © Radio France - Olivier Duc

Aujourd'hui, aucune des 200 chaufferies au bois en Normandie n'est capable de brûler ce bois recyclé issu notamment des déchetteries faute d'équipement explique le président de cette société normande de valorisation du bois qui effectue 25 millions de chiffre d'affaire et emploie 53 salariés.

"On parle de déchets de bois. Ce sont des panneaux agglomérés où il y a autant de colle que de bois en terme de poids. Pour pouvoir les brûler, il faut des chaufferies adaptés en terme de filtration pour les rejets extérieurs."

Le président de Biocombustibles demande donc aux élus et aux collectivités normandes de lancer au plus vite des projets de chaufferies capables de brûler ce bois recyclé. au lieu de se priver de cette ressource et de risquer de voir la facture du tri des déchets grimper pour le bois.

"On a un produit à fort valeur énergétique qui pourrait être utilisé, rappelle Jean Jacques Ribot. Il faut absolument se battre pour que ces produits soient complètement insérés dans notre économie régionale et éviter toute exportation.

J'espère que dans l'année 2021 on aura réglé le problème. Tout reste à faire devant nous pour que des projets normands aillent jusqu'au bout pour l'équilibre économique de notre territoire."