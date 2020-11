Biocoop le Grand Pic Tarbes s’est mis au Click and Collect

Conséquence positive de la crise sanitaire actuelle, de nombreux français portent une attention particulière à ce qu’ils mangent et se tournent vers la nourriture bio et locale. « Il y a vraiment une tendance de fond, et c’est vrai particulièrement cette année, une alimentation qui soit plus saine et plus équilibrée. Nous on a remarqué en magasin une attention particulière sur les origines. On a de plus en plus de gens qui vont vers le local ou au moins sur du français en priorité » affirme Jean-Baptiste Dauban, chargé de communication de Biocoop Le Grand Pic Tarbes.

Le click and collect est possible en Bigorre

Depuis le mois dernier, Biocoop propose sur ces deux enseignes de Tarbes et celle de Juillan un système de click and collect. « Ca fait un moment qu’on a cette demande de beaucoup de nos clients. Et en particulier cette année. L’idée c’était de garder l’expérience magasin. C’est un service complètement transparent , on a les mêmes prix qu’en magasin, et c’est gratuit pour les clients.»

Le service est disponible pour les enseignes bigourdanes sur la plateforme nationale de l’enseigne, www.bio.coop , et devrait fonctionner sur Pau dans le courant de l’année prochaine.