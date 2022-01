"Biotanic shop" à Mont de Marsan et maintenant à Dax

"Biotanic shop" ce sont maintenant deux magasins à Mont de Marsan et depuis le 22 octobre à Dax. 2 magasins dans lesquels on peut trouver des produits pour notre bien être et partir du CBD ou Canabidiole.

Jérémie Simon est dans la vente depuis près de 15 ans. C'est au début de la pandémie qu'il a décidé de créer "Botanic shop".

"JE VOULAIS UN MAGASIN QUI ME RESSEMBLE"

Du local, du bio, du français. Le bien être naturel étant quelque chose que les gens recherchent de plus en plus , j’ai voulu me mettre au service de ceux qui souffrent de différents maux et pathologies . Le CBD été la solution. Depuis j’ai ouvert un second établissement sur Dax le 11 octobre 2021 et pleins de projets sont en cours pour 2022 .

Biotanic shop - Jérémie Simon

Jérémie Simon Copier

Conformément à la législation, "Biotanic shop" ne propose ni fleurs de chanvre ni infusions.

Retrouvez la chronique éco tous les jours sur France Bleu Gascogne à 7H20