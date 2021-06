Biscarrosse lance les bus gratuits pour les jeunes de moins de 18 ans

La mairie de Biscarrosse élargie la gratuité du Bisca bus à tous les jeunes de moins de 18 ans à partir du 3 mai prochain. A raison de 30 rotations par jours, la ville espère ainsi favoriser les trajets des jeunes vers la plage et le lac. C'était une demande des parents biscarrossais.

Bonne nouvelle pour tous les jeunes Biscarrossais qui veulent aller au lac ou à la plage cet été. Si vous avez moins de 18 ans, le bus est désormais gratuit pour vous. Le Bisca bus, déjà libre d'accès pour les moins de 12 ans, est donc désormais gratuit pour tous les Biscarrossais mineurs. Le but : pouvoir aller au lac ou à la plage plus facilement cet été, avec 30 rotations par jour (bourg/lac/plage), de 8 heures du matin jusqu'à un peu plus de minuit. Ces bus gratuits étaient une demande des parents, fatigués pour certains de conduire leurs enfants, ou inquiets de les voir partir en deux-roues.

Aller au lac, à la plage ou skatepark

La gratuité commence le lundi 3 mai. Pour obtenir ce pass, il faut se rendre au Pole économique de Biscarrosse, avec une carte d'identité, une photo, et un justificatif de domicile. Valable aussi bien en formule Transport à la demande (TAD) que pendant l’été, cette carte personnelle, renouvelable tous les ans, devra être validée à chaque montée par les conducteurs du Bisca Bus.

Les parents se sentiront en sécurité - Maire de Biscarrosse

"Ça va soulager pas mal de parents, car entre le bourg et plage, il y a quand même 10 kilomètres", raconte la maire de Biscarrosse, Hélène Larrezet. Selon elle, la gratuité du Bisca bus pour les jeunes, c'était avant tout une demande de certains parents : "C'est issu de notre campagne participative. Je me souviens très bien d'une maman qui nous avait proposé l'idée. Les parents se sentiront ainsi en sécurité, car ce n'est pas évidant d'y aller en deux roues. Et puis cette route, elle grimpe !"

Le billet était normalement à 1€. La mairie pense perdre 14 000 euros de recette cette année en rendant les bus gratuits. L'année dernière, malgré le confinement, le Bisca Bus a enregistré une augmentation de 5,5% de sa fréquentation. La gratuité est prévue sans date limite pour l'instant. Cet été, Bisca Bus fonctionnera sans réservation et 7 jours sur 7 du 19 juin au 5 septembre.