Bischwiller: 14400 signataires contre la fermeture de la ferme du Sonnenhof

Plus de 14.000 personnes ont signé une pétition pour s’opposer à la fermeture annoncée de la ferme pédagogique du Sonnenhof à Bischwiller. Elle est gérée par la fondation protestante du même nom dans le cadre d’un ESAT, établissement et service d’aide par le travail

"Je n'en dors plus la nuit". Gérard Helmstetter, l'ancien directeur de l'ESAT, aujourd'hui retraité, s'arrache les cheveux. Il raconte qu'à l'époque où il était en fonction, lors des réunions avec ses collègues des autres régions, tout le monde enviait la ferme du Sonnenhof. Une structure d'une cinquantaine de vaches laitières et d'une centaine d'hectares dédiée au maraîchage. Pour la faire tourner, des travailleurs en situation de handicap. "Ca leur rapporte sans doute beaucoup plus de travailler au contact des bêtes et du végétal que de remplir des sachets avec des vis à longueur de journées" s'énerve l'ancien directeur.

pas de relève

Oui mais voilà, l’activité agricole n’intéresse plus les usagers de l’ESAT selon Anne-Caroline Bindou , la directrice générale de la fondation, selon elle 11 des 18 travailleurs souhaitent changer de métier et il n’y a pas de relève. La décision doit être examinée en conseil d'administration le 18 février. Pour la directrice "ce n'est pas un abandon de la ferme mais une transition". Elle précise que ceux qui voudront continuer à travailler au contact des animaux pourront le faire dans le cadre d'un projet de parc animalier pédagogique qui pourrait voir le jour au mois de juin 2021, le "zoonnenhof" où les écoliers pourraient découvrir des animaux domestiques, des wallabies ou des perroquets. La directrice assure que l’exploitation agricole continuera à fonctionner, mais en dehors de l’ESAT, elle évoque des pistes avec les agriculteurs du secteur.

le monde d'après ne doit pas ressembler à celui d'hier

Sofiane Jung-El Hamlili, un habitant de Haguenau choqué par l'annonce de cette fermeture, a eu l'idée d'une pétition, elle a rassemblé 14.400 signatures. "Cette ferme aide de nombreuses personnes en leur fournissant un travail, une place dans une société qui souvent les ignore. Dans quel monde est ce que l'on veut vivre alors qu'on se dit que le monde d'après ne peut plus être celui d'avant ? Et la ferme du Sonnenhof", poursuit Sofiane, "c'est un monde où sont produits avec fierté nos fruits et légumes localement et où sont élevées nos bêtes avec amour". La boutique de la ferme du Sonnenhof propose tous les jours ses produits en circuit court, son avenir est plus qu’incertain.