Thé, biscuits, gel douche : Carrefour bloque les prix de 100 produits essentiels pour aider le pouvoir d'achat

Des prix bloqués sur 100 produits essentiels "du quotidien" pendant 100 jours. C'est la promesse faite ce lundi par les hypermarchés Carrefour afin de "soutenir le pouvoir d'achat des Français", écrit le groupe dans un communiqué ce lundi.

Jusqu'au 30 novembre, Carrefour gèle donc les prix de 100 produits alimentaires et non-alimentaires, allant du thé-café aux gels douche en passant par des steaks hachés, des légumes, des sirops, des lessives, du papier toilette. Ce "défi anti-inflation" sur les produits frais, épicerie, primeur, conserves, produits apéritifs, condiments, produits de salaison, boissons, produits d’hygiène, détergents, habillement, petit-électroménager, etc. démarre ce lundi dans l'ensemble des magasins Carrefour en France et sur internet.

► Retrouvez toute la liste des produits à prix bloqué sur le site de Carrefour.

Carrefour emboîte le pas de Total et Leclerc

Le géant mondial de la grande distribution répond ainsi à l'appel du gouvernement, répété ces dernières semaines, d'accorder un geste aux clients pour soulager les Français face à l'inflation. Carrefour est la dernière entreprise en date à proposer des remises mais pas la première.

à lire aussi Pouvoir d'achat : le premier volet de mesures définitivement adopté par le Parlement

Le 22 juillet, TotalEnergie avait annoncé une baisse de 20 centimes sur le prix du litre de carburant dans toutes ses stations-service, en plus de la réduction déjà accordée par le gouvernement (30 centimes/litre en septembre et octobre). Cette remise démarrera le 1er septembre et jusqu'au 1er novembre, puis passera à seulement 10 centimes jusqu'au 31 décembre.

Du 28 au 30 juillet aussi, l'enseigne Leclerc avait proposé le carburant à prix coûtant pendant le plus gros week-end de chassé-croisé des vacances.