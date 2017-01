Biscuits Mistral, une sacrée histoire bourguignonne à Semur-en-Auxois

Les Biscuits Mistral sont arrivés à Semur-en-Auxois en 1974. Comment une entreprise peut rester aussi performante après tant d'années ? France Bleu Bourgogne vous fait découvrir celles et ceux qui participent, tous les jours, à la recette de ce succès.

Depuis 1974, chocobeurs, madeleines, quatre-quarts et petits gâteaux Mistral sont fabriqués à Semur-en-Auxois. Au total, 1200 tonnes de gourmandises produites chaque année de A à Z, du pétrissage, en passant par la cuisson et jusqu'au conditionnement. Derrière chaque biscuit, des machines industrielles et un savoir-faire unique. Nous sommes allés à la rencontre de ces petites mains qui travaillent tous les jours à Semur-en-Auxois, pour savoir ce qu'il se passe vraiment dans les coulisses d'une des plus anciennes entreprises bourguignonnes. Voici nos premiers pas dans l'usine de fabrication, aux côtés de Thierry, chef d'équipe de production et de Benoît, le chef de l'entreprise. Avant tout, l'essentiel, c'est de bien s'équiper !

Nos premiers pas dans l'usine Mistral de Semur-en-Auxois Partager le son sur : Copier

Retrouvez l'aventure Mistral en direct sur France Bleu Bourgogne du lundi 9 au vendredi 13 janvier dans France Bleu Bourgogne Midi, entre 12h et 13h. Les machines sont leurs propres maîtres. Tant que le four tourne, il faut suivre !

Une fois passée la salle de pétrissage, nous nous retrouvons devant les fours. C'est là, à côté de ces géants de cuisson, que nous rencontrons Julie, conductrice de ligne. Elle travaille tous les jours avec ces machines qu'il faut suivre, quoi qu'il arrive, ce sont elles qui donnent le rythme à la production et donc au travail des employés de l'usine Mistral.

Julie, conductrice de ligne Partager le son sur : Copier

Mon premier poste à Mistral, c'était "aide-biscuitier". Alors, qu'à l'époque, il n'y avait même pas de biscuitier.

Pour aider Julie dans sa mission de conductrice de ligne, il y a Kevin, chef d'équipe de production. Au moment où nous croisons sa route, il est en plein nettoyage des machines. La fatigue commence à se faire sentir. Il est plus de 15h et sa journée dans l'usine Mistral de Semur-en-Auxois a commencé à 6h. Il nous raconte son quotidien au service des biscuits.

Kevin, chef d'équipe de production Partager le son sur : Copier

Il y a trente ans, on était déjà performant

Les Biscuits Mistral c'est une histoire qui sent bon la vie d'entreprise. Beaucoup des employés ont commencé leur vie professionnelle à l'usine de Semur-en-Auxois, comme Thierry, aujourd'hui chef de production. Il y a 30 ans, il a été embauché comme chauffeur. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis tout ce temps ? Voici sa réponse.

Thierry, chef de production Partager le son sur : Copier

Mistral, mon oriflamme

Des piliers, il en faut, pour faire durer une entreprise pendant plus de quarante ans. Karine est l'une des plus anciennes employées des Biscuits Mistral. Elle a commencé comme comptable il y a 42 ans. Aujourd'hui, en 2017, elle est toujours assise devant le même bureau avec le même sourire contagieux. Quand on lui demande de nous parler de cette incroyable carrière, elle en a les larmes aux yeux.

Karine, comptable depuis 42 ans Partager le son sur : Copier

Utiliser, au mieux, notre force de travail

L'effet "Biscuits Mistral" se voit même dès les premières années de service. François travaille à Semur-en-Auxois depuis 2014 et affiche déjà le même sourire contagieux que celui de Karine. Il est un jeune contrôleur de gestion industrielle à l'expérience confirmée. Après un passage dans les Hautes-Alpes, à Poitiers, et même en Écosse, il a décidé de s'arrêter chez nous et ça fait du bien d'entendre autant de motivation.

François, contrôleur de gestion industrielle Partager le son sur : Copier

Un vent de gourmandise

Après plus de quarante ans d'expérience, on espère que le vent continuera de souffler doucement mais sûrement sur les "Biscuits Mistral", une de nos nombreuses fiertés bourguignonnes.