Bistrot, boulangerie, coiffeuse, à Ingrandes, tout le monde salue l'arrivée d'une nouvelle usine

Ingrandes, France

Au lendemain de l'annonce sur France Bleu Poitou de l'arrivée prochaine du groupe Emil Frey au nord de Châtellerault, les habitants d'Ingrandes se félicitent de la création de 130 emplois (150 équivalents temps pleins) sur ce site industriel. Une société spécialisée dans la rénovation des véhicules d'occasion va prendre ses quartiers en juin 2020 sur l'ancienne friche de la Coop Atlantique, fermée en 2018.

"Si je vois débarquer les 130 salariés, je sors les bouteilles de champagne de la cave !" - Marie-Claude

Fondé en 1978 par le poitevin Pierre Guénant et basé aujourd'hui au Futuroscope, le groupe Emil Frey prévoit d'installer à Ingrandes un centre de préparation et de remise à niveau des véhicules d'occasion. Les nouveaux locaux seront construits entre l'entreprise de transport DVTA et l'usine d'aéronautique Hutchinson, juste en face du bar-restaurant la Garenne. "C'est une bonne nouvelle pour relancer le commerce", confie la gérante Marie-Claude.

"C'est une vraie bonne nouvelle pour le bassin châtelleraudais et une preuve supplémentaire que nous sommes le premier site industriel de Nouvelle-Aquitaine en terme d'emplois" - Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault (Nouveau Centre)

"130 emplois, cela signifie aussi des familles et des enfants, donc davantage de classes"

"C'est vrai ? Vous en êtes sûrs?" Dans le centre-ville d'Ingrandes, certains commerçants sont d'abord incrédules lorsqu'ils apprennent l'arrivée d'une nouvelle entreprise. Le long feuilleton du redressement judiciaire et du rachat des Fonderies du Poitou a laissé des traces. D'ailleurs, la CGT Fonte appelle les salariés à la grève ce jeudi pour protester contre les promesses "non tenues" du repreneur Liberty House en terme d'investissements et d'activités.

"Les Fonderies ne vont pas très bien, encore une fois, donc là, [avoir une nouvelle entreprise qui arrive] c'est une bonne nouvelle !" - Nadine

Gérante de l'unique boulangerie d'Ingrandes, Nadine voit déjà les nouveaux salariés et leur famille poser leurs cartons dans le lotissement flambant neuf qui pousse à l'entrée de la commune. Seule coiffeuse de la ville installée depuis vingt ans, Liliane a vu nombre d'usines fermer en l'espace de deux décennies. Alors une entreprise qui naît, "c'est du bonheur pour les commerçants, c'est de nouvelles têtes à coiffer, du bonheur aussi pour les associations, pour les écoles, parce qu'on a perdu des classes ici donc c'est du bonheur pour tout".