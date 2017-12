Thiers, France

Qu'est-ce que le bitcoin ?

Lancé en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto (dont personne ne sait s'il est une seule ou plusieurs personnes utilisant un pseudonyme), le bitcoin atteint aujourd'hui des records : son cours est passé d' 1 bitcoin = 2 € en 2011 à 1 bitcoin = 15 000 € début décembre 2017 ! Cette monnaie digitale et dématérialisée est disponible à l'achat pour les particuliers, via plusieurs plateformes spécialisées. Seules conditions : posséder un portefeuille électronique et avoir quelques euros à investir.

A Thiers, un amoureux du bitcoin

Roland Lannier est un précurseur. Après avoir lancé son entreprise de coutellerie, le commerçant thiernois est devenu le premier puydômois à accepter les paiements en bitcoins de la part de ses clients. Il s'est décidé il y a quelques mois. Le résultat est immédiat : " Pour donner un exemple : il y a à peu près un mois, j'ai reçu plusieurs paiements en bitcoins échelonnés sur plusieurs semaines, donc qui n'ont pas tous bénéficié de la même progression puisque les taux ont évolué, et qui représentaient l'équivalent de 1600 €. Aujourd'hui ils se sont transformés en un peu plus de 3000 €. " Une forme de spéculation, mais Roland Lannier précise : " Ca m'embête un peu de répondre uniquement sur la rentabilité parce que le bitcoin permet tellement d'autres choses! " Ces autres choses, ce sont les différentes applications possibles de la blockchain, le système qui permet la création de bitcoins. Roland Lannier travaille d'ailleurs sur un projet de pôle technologique à Thiers et un de ses rêves serait d'y intégrer une école de la blockchain. Sa passion dévorante pour la crypto-monnaie a fait des émules jusque dans sa ville.

Au Brindezingue, on s'est également mis aux crypto-monnaies

Flo Datessen est gérante du bar à vins Le Brindezingue à Thiers. Roland Lannier est un de ses clients et elle a été convaincue quand celui-ci lui a conseillé d'accepter les bitcoins. Pour l'instant, les seuls paiements qu'elle a reçus en crypto-monnaie sont ceux de son ami coutelier, mais il faut dire que cela fait peu de temps qu'elle a activé son portefeuille électronique. Le simple fait d'apposer la mention "bitcoins acceptés" devant son établissement attire la curiosité des Thiernois : " On m'en parle très souvent, mais de toute manière moi-même j'en parle à tout le monde ! Je trouve ça formidable. " Flo Datessen accepte aussi une autre monnaie cryptée, l'ether : " C'est une monnaie qui a des coûts de transaction plus faibles. Du coup, je prends les bitcoins pour les transactions de plus de 100 € et l'ether pour les transactions de moins de 100 €. " Il faut dire que pour une transaction de 100 €, entre 5 et 7€ seront prélevés pour rémunérer les créateurs de bitcoin (qu'on appelle les "mineurs").

Prochaine étape : convaincre d'autres commerçants thiernois

Le duo d'amis s'est fixé un objectif : convaincre un maximum de commerçants de la ville de suivre leur voie et d'accepter le bitcoin à leur tour. Roland Lannier : " On fait des soirées d'initiation au Brindezingue. On déplie tout le truc, on fait des power point, on donne toutes les démarches à suivre pour y arriver ! " Pour l'instant, leur initiative n'a pas été suivie par les autres commerces thiernois, mais Flo Datessen croit savoir pourquoi : " En ce moment c'est pas la bonne période, avec les fêtes tout le monde bosse beaucoup. Mais on va refaire une présentation en février, parce qu'on y croit vraiment ! " Et ils y croient tellement que Roland Lannier a même proposé à ses employés de payer leur prime annuelle... en bitcoins!