Biya, un magasin de bricolage anti-déchets et solidaire au Mans

La petite boutique de la rue rue Gambetta contient "plus d'une tonne" de produits qui, sans cela, auraient fini en décharge. Biya propose du matériel de bricolage de seconde main : aussi bien des outils que des éléments retirés, notamment de plomberie ou d'électricité, à "de tout petits prix".

"Ca fait plus de 20 ans que je suis dans le bâtiment, raconte Azzedine Bendahmane, à l'origine de cette initiative. J'en avais assez de produire des déchets. Et déjà, avec mes propres chantiers, je récupère énormément de choses. En plus de cela, on commence à avoir des invendus, des "fins de chantier" comme des accessoires de plomberie qui n'ont pas servi, ou des restes de carrelage.

Avec l'argent des ventes, "On aide les personnes qui sont dans le besoin, celles qui risquent d'être expulsées de leur logement et de se retrouver à la rue. Ça peut être payer des factures, faire des travaux".

Pratique

Biya est ouvert le mardi (de 9 à 16h), jeudi (de 9 à 16h), vendredi (de 9 à 12h et 14 à 16h) et samedi (de 10h à 18h). 71 rue Gambetta, arrêt de tramway Lafayette.